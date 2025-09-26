Mutui, in aumento richieste dagli stranieri. Il 20% è extra-Ue

Introduzione

Cresce il numero di stranieri che hanno stipulato un mutuo in Italia. Il 68,2% del totale risulta erogato verso persone di origine italiana, ma stanno aumentando progressivamente anche le percentuali di chi viene da altri Paesi: attualmente quasi il 12,5% è rappresentato da cittadini europei, mentre il 19,4% da extra-europei. Sono i dati raccolti da Kìron Partner, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato le caratteristiche dei soggetti mutuatari per comprendere quali sono i profili principali di chi si sta muovendo sul mercato immobiliare.

La rilevazione, riferita a dati 2024, prende in esame parametri quali area di provenienza, localizzazione in cui è avvenuta la stipula, età anagrafica e professione di coloro che hanno sottoscritto un finanziamento ipotecario (attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas).