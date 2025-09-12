Investimenti immobiliari, quanto rendono e dove si rivalutano di più

Introduzione
Comprare casa in Italia, soprattutto in alcune città, come Milano e Roma, è sempre più difficile per via degli alti costi. Ma il mattone come investimento continua a essere un trend per gli italiani. Il livello degli acquisti per investimento, nel nostro Paese, resta quindi elevato
Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, a livello di investimento non ci sono stati importanti cambiamenti nella seconda parte del 2024. Il mattone si conferma una scelta di investimento importante per gli italiani e rappresenta il 18,4% del totale delle compravendite realizzate dalle agenzie affiliate, in leggero calo rispetto al 19,5% dell’anno precedente. La città con la percentuale più elevata di acquisti per investimento è Napoli (39,3%). Ecco tutti i dettagli.
Quanto rende l’investimento sul mattone?
Quanto rende l’investimento sul mattone? Tecnocasa ha preso in esame gli affitti a lungo termine, non considerando dunque quelli stagionali. “I rendimenti annui da locazione per un bilocale da 65 mq sono aumentati rispetto a un anno fa e si sono portati a 5,8%, complice l’aumento dei canoni di locazione nell’ultimo anno”, spiega la rete immobiliare. Nella classifica delle metropoli che spiccano per avere i rendimenti maggiori ci sono:
- Genova (7,6%),
- Palermo (7,2%) e
- Verona (6,7%).
Seguono Bari, Napoli, Bologna, Roma, Torino, Milano e Firenze.
La rivalutazione
"Gli investitori preferiscono le aree con la presenza di atenei, di aziende che attirano lavoratori fuori sede, dotate di servizi e sottoposte ad interventi di riqualificazione”, spiega Tecnocasa. Dal 1998 al 2024, limitando l’esame alle grandi città italiane, risulta una rivalutazione dei prezzi del 51,5%. E la città che si è rivalutata maggiormente è stata Milano, con il 140,3% seguita da Firenze con l'82,7%.
L'incidenza dell'affitto sulle retribuzioni
Va comunque ricordato che comprare e affittare casa risulta sempre più difficile. Il costo di un’abitazione in affitto, in media, assorbe il 43,7% della retribuzione netta di un operaio, ma a Milano sfiora il 65% e in città come Firenze, Roma e Bologna supera il 50%, secondo i calcolo della Cna. Soltanto a Torino (37,8%) e Napoli (34,4%) tra i grandi capoluoghi l’incidenza dell’affitto è inferiore alle media nazionale.
Le difficoltà dei giovani nel comprare casa
Se si guarda all’acquisto di case, poi, i dati peggiorano. Stando ad un’analisi realizzata dalla piattaforma Ener2Crowd, i giovani italiani faticano a maturare i requisiti economici per potersi permettere di comprare un immobile. Per riuscirci, la maggior parte chiede accesso a un mutuo con tempi di rimborso doppi rispetto alle generazioni precedenti.
Con gli stipendi attuali, un individuo con meno di 35 anni avrebbe bisogno di almeno 147,5 anni per completare l’acquisto di un immobile a Milano, 6 anni in più di quanto avverrebbe in presenza di mutuo (141,3 anni). Non va meglio a Roma dove i tempi superano di poco il secolo (101,2 anni) mentre si fermano a 87,6 anni in presenza di un mutuo. Terza Firenze dove per comprare casa servono rispettivamente 95,7 e 79,2 anni.
Gli aiuti, tra mutuo e genitori
Anche se nell’acquisto di immobili ci sono ostacoli, sono più di un milione i giovani con età compresa tra i 29 e i 39 anni che vorrebbero comprare casa. Il problema è, come già detto, la capacità economica. Un'indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research, svolta tra il 19 ed il 28 febbraio 2025, certifica che solo il 40% dei Millennials di età compresa tra i 29 e i 39 anni è riuscito effettivamente a comprare la prima casa. E negli ultimi cinque anni, tra chi ce l’ha fatta, quasi uno su tre non ce l’avrebbe fatta senza il sostegno economico dei genitori. "Il mutuo - si legge - si conferma uno strumento fondamentale per i giovani che riescono a fare questo passo": è stato usato in sette casi su 10.
