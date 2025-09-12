Investimenti immobiliari, quanto rendono e dove si rivalutano di più

Anche se nell’acquisto di immobili ci sono ostacoli, sono più di un milione i giovani con età compresa tra i 29 e i 39 anni che vorrebbero comprare casa. Il problema è, come già detto, la capacità economica. Un'indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research, svolta tra il 19 ed il 28 febbraio 2025, certifica che solo il 40% dei Millennials di età compresa tra i 29 e i 39 anni è riuscito effettivamente a comprare la prima casa. E negli ultimi cinque anni, tra chi ce l’ha fatta, quasi uno su tre non ce l’avrebbe fatta senza il sostegno economico dei genitori. "Il mutuo - si legge - si conferma uno strumento fondamentale per i giovani che riescono a fare questo passo": è stato usato in sette casi su 10.

