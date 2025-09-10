Case con la garanzia Consap, cosa possono comprare gli under 35

Introduzione
Il governo Meloni ha annunciato un grande "piano Casa" che dovrebbe aiutare i giovani a comprare la prima abitazione. Tra gli strumenti messi a disposizione, la legge di Bilancio 2025 ha rifinanziato fino a tutto il 2027 il Fondo pubblico Consap. Si tratta di un fondo che offre alle banche una garanzia del 50% sul capitale erogato a particolari categorie, sui mutui fino a 250mila euro per l’acquisto della prima casa. Per gli under 35 la garanzia alle banche sale all’80% per i mutui che coprano dall’80% al 100% del prezzo della casa
Quello che devi sapere
Mutuo a tasso fisso o variabile?
Il Corriere della Sera ha fatto una simulazione per cercare di capire cosa si può comprare usufruendo della garanzia Consap. Per prima cosa si segnala che, attualmente, è meglio stipulare un mutuo a tasso fisso perché, anche se il variabile oggi costa meno, non è detto, anzi è quasi certo, che non rimarrà tale per tutto il periodo del mutuo e quindi bisognerebbe valutare se si riuscirebbe a far fronte a improvvisi aumenti
Per approfondire: Immobiliare, 1 milione di under 40 vorrebbe compare casa ma non può permetterselo
Dove comprare a Milano
Secondo l’analisi del Corriere, a Milano il prezzo medio per un immobile è superiore ai 5.000 euro al metro quadrato. Di sicuro non è la città più economica. Un’abitazione di 80 metri, con un mutuo a tasso fisso di 30 anni e la copertura dell’80% o 100% della quota fino a 250mila euro, si può comprare solo a Baggio, mentre una casa di 70 metri si ottiene a Ponte Lambro, due quartieri al limite Nord Ovest ed Sud Est della città
Per approfondire: Casa in montagna, quali sono le località italiane più care? La classifica
Il confronto tra mutuo e affitti a Milano
A Baggio bisogna mettere in conto 1.095 euro al mese per un mutuo al 100% che farebbe risparmiare quasi 170 euro al mese rispetto all’affitto. Se invece si vuole comprare nelle zone della prima circonvallazione, come Città Studi e Piazza Napoli, le aspettative devono essere ridotte perché si riuscirebbe ad acquistare al massimo un appartamento di 50 metri
Per approfondire: Mutuo prima casa, quanto costa davvero: tutte le spese accessorie voce per voce
I prezzi nelle altre città
Più o meno la stessa situazione di Milano si ritrova a Roma nelle zone residenziali. A Corso Francia per esempio per 60 metri quadrati bisogna mettere in conto 289 mila euro e un mutuo, sull’80% del prezzo, di 810 euro al mese. Un trilocale di 80 metri si riesce a comprare a Centocelle. A Napoli si può comprare in tutta la città e se ci si accontenta di 50 metri si può mettere su casa anche a Chiaia, mentre a Camaldoli si riesce ad accedere a 80 metri
Le città con prezzi più bassi
Sempre il Corriere della Sera segnala che i prezzi degli immobili sono più bassi a Torino, dove si comprano 80 metri quasi ovunque, tranne che in Centro dove si scende a 70. Accessibili anche Genova, dove si comprano 80 metri anche in Centro e Palermo dove 80 metri costano ovunque in media meno di 200mila euro. Più problemi a Bologna, dove si arriva al massimo a 70 metri, e a Firenze, dove nel Centro storico non è proprio possibile comprare con i limiti indicati
Cosa prevede il piano casa
Il piano casa annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevede alloggi a prezzi calmierati destinati alle giovani coppie e andrebbe a prevedere interventi volti a riorganizzare il sistema del social housing e soluzioni abitative flessibili capaci di coniugare edilizia sociale e residenziale, strategie regionali e comunali; andrebbe poi a ricorrere a modelli di finanziamento basati sul partenariato pubblico-privato e a coinvolgere il Terzo settore
I dati di Consap
Il piano casa per le giovani coppie annunciato dalla presidente del Consiglio ha ottenuto l’appoggio di Consap. Il presidente Sestino Giacomoni ha ricordato che “dall’avvio della sua operatività, il nostro Fondo di Garanzia per la Prima Casa ha prestato garanzie per oltre 500.000 mutui, di questi 350.000 sono stati destinati agli under 36 per un contro valore complessivo, in termini di importo finanziato, di circa 60 miliardi di euro. Nel 2024 i mutui garantiti sono stati 72.284, di cui oltre il 75% per gli under 36”.
Per approfondire: Tutte le ultime notizie sui mutui