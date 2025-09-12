Mercato immobiliare, +8.1% di compravendita in secondo trimestre 2025

A dirlo sono i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che evidenzia un incremento dell'8,1% della compravendita delle case nel secondo trimestre del 2025, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Come rivela il report, l'aumento riguarda tutto il territorio nazionale, dai capoluoghi ai piccoli comuni ascolta articolo

Il mercato immobiliare in Italia è in crescita. A dirlo sono i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che evidenzia un incremento dell'8,1% della compravendita delle case nel secondo trimestre del 2025, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Come rivela il report, l'aumento riguarda tutto il territorio nazionale, dai capoluoghi ai piccoli comuni. Addirittura a Torino e Palermo, la crescita è stata rispettivamente dell'11,3% e del 10%. Vediamo insieme tutti i dati.

In crescita il mercato immobiliare in Italia Come sottolinea l'Omi, si registra anche un incremento del mercato delle locazioni, con un aumento dell'1,5%, rispetto al 2024, del numero di abitazioni per cui è stato registrato un nuovo contratto. Cresce del 5% anche il non residenziale, relativo a immobili a destinazione terziaria e commerciale. In questo settore, si evidenzia un aumento delle transazioni di negozi (+6,1%), depositi commerciali (+5,1%) e uffici (+4,2%). Aumenta anche la compravendita di terreni Come sottolinea il report, nel secondo semestre del 2025 si è assistito a un rialzo anche degli immobili a destinazione agricola, cresciuti del +9,5%, così come la compravendita di terreni, che ha registrato un incremento del +3,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il rialzo più evidente è stato nel Sud e nelle Isole, con oltre 37mila ettari di terreni compravenduti (1.100 in più rispetto al 2024). Leggi anche Investimenti immobiliari, quanto rendono e dove si rivalutano di più