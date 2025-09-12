Mercato immobiliare, +8.1% di compravendita in secondo trimestre 2025

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mercato immobiliare, +8.1% di compravendita di case nel secondo trimestre del 2025

Economia
©IPA/Fotogramma

A dirlo sono i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che evidenzia un incremento dell'8,1% della compravendita delle case nel secondo trimestre del 2025, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Come rivela il report, l'aumento riguarda tutto il territorio nazionale, dai capoluoghi ai piccoli comuni

ascolta articolo

Il mercato immobiliare in Italia è in crescita. A dirlo sono i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che evidenzia un incremento dell'8,1% della compravendita delle case nel secondo trimestre del 2025, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Come rivela il report, l'aumento riguarda tutto il territorio nazionale, dai capoluoghi ai piccoli comuni. Addirittura a Torino e Palermo, la crescita è stata rispettivamente dell'11,3% e del 10%. Vediamo insieme tutti i dati.

In crescita il mercato immobiliare in Italia

Come sottolinea l'Omi, si registra anche un incremento del mercato delle locazioni, con un aumento dell'1,5%, rispetto al 2024, del numero di abitazioni per cui è stato registrato un nuovo contratto. Cresce del 5% anche il non residenziale, relativo a immobili a destinazione terziaria e commerciale. In questo settore, si evidenzia un aumento delle transazioni di negozi (+6,1%), depositi commerciali (+5,1%) e uffici (+4,2%).

Aumenta anche la compravendita di terreni

Come sottolinea il report, nel secondo semestre del 2025 si è assistito a un rialzo anche degli immobili a destinazione agricola, cresciuti del +9,5%, così come la compravendita di terreni, che ha registrato un incremento del +3,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il rialzo più evidente è stato nel Sud e nelle Isole, con oltre 37mila ettari di terreni compravenduti (1.100 in più rispetto al 2024).

Leggi anche

Investimenti immobiliari, quanto rendono e dove si rivalutano di più

Cresce la compravendita residenziale

Secondo i dati dell'Omi, la compravendita delle case è cresciuta dell'8,1% nel secondo semestre di quest'anno, ma “inizia a risentire delle incertezze macroeconomiche e del progressivo indebolimento del potere d’acquisto delle famiglie”, precisa l'Osservatorio Nomisma sul mercato immobiliare, citato dal Sole 24 Ore. Nonostante l’incremento registrato, il secondo semestre del 2025 si apre “all’insegna dell’incertezza” a causa di “tensioni geopolitiche, conflitti in corso e indebolimento del potere d’acquisto” che “frenano le previsioni di crescita dell’economia con ricadute pure sul settore immobiliare”, sottolinea Nomisma.

Nomisma: “Un mercato segmentato”

“In un mercato sempre più segmentato si prevede una crescita degli acquisti per prima casa a fronte di un calo delle nuove abitazioni”, ha dichiarato Elena Molignoni, responsabile dell’Osservatorio Nomisma, citata dal Sole. “Il settore è più orientato alla conservazione del patrimonio che all’espansione, con la riqualificazione che ha preso il sopravvento sulla nuova costruzione”, ha aggiunto.

Vedi anche

Mercato immobiliare, ecco i tempi d’acquisto per una casa nelle città
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/13
Economia

Casa in montagna, le località italiane più care: la classifica

Secondo una ricerca di AbitareCo ripresa da Milano Finanza, gli investimenti in alta quota stanno attirando un numero crescente di famiglie e individui singoli, tendenza che avvicina il mattone di montagna al mare. In piena estate, stagione dove il turismo premia soprattutto le località di riviera, i prezzi registrano un incremento, dalle compravendite ai canoni d'affitto. Ecco le città alpine dove il mercato è più dinamico

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Mercato immobiliare, +8.1% di compravendita in secondo trimestre 2025

Economia

A dirlo sono i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) pubblicati sul sito...

Riforma commercialisti, nuove regole per la professione: cosa cambia

Economia

Cambiano le regole per i commercialisti. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di...

IT Wallet, ok del Garante della Privacy: al via la sperimentazione

Economia

Il Garante della privacy ha dato l’ok a due bozze di decreti predisposti dalla Presidenza del...

Dichiarazione redditi, si può correggere o annullare il proprio 730?

Economia

In queste settimane molti contribuenti stanno presentando la propria dichiarazione dei redditi,...

MODELLO 730 PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2009 - TASSE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PAGAMENTI - MODULI - AGENZIA DELLE ENTRATE (CALCOLATRICE TASSE COMMERCIALISTA )

Manovra 2026, taglio Irpef e Tfr per pensioni anticipate: le ipotesi

Economia

In attesa della presentazione del Documento programmatico di finanza pubblica, tra...

Economia: I più letti