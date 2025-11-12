Entrando nel dettaglio dei finanziamenti, crescono i mutui ipotecari (+8,6%) e soprattutto i mutui chirografari e prestiti (+24,5%), mentre restano stabili leasing e prestiti auto. Il quadro per settori è a due velocità: tessile-abbigliamento (-7,4% di erogazioni, default al 4,6%) e costruzioni (-4,5%, default 4,3%) restano tra i comparti più in difficoltà, penalizzati rispettivamente dalla crisi dei consumi e dal venir meno dei bonus edilizi. In forte crescita invece agricoltura (+30,3%) e alimentare-bevande-tabacco (+27,3%), trainati da finanza agevolata e da una maggiore domanda estera. Le imprese innovative, circa 485mila in Italia, mostrano una rischiosità inferiore rispetto alla media (tasso di default al 2,2% per le società di capitali) e meno ritardi nei pagamenti (8,8% contro 12,7%). La Lombardia concentra quasi il 30% del totale, confermandosi la regione più dinamica.

