La Bce lascia i tassi invariati al 2%: "Crescita Ue regge, ma prospettive sono incerte"Economia
Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. L'economia dell'area Euro "ha continuato a crescere malgrado il difficile contesto mondiale", tuttavia "le prospettive sono ancora incerte", spiega la Banca centrale europea
La Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. L'economia dell'area Euro "ha continuato a crescere malgrado il difficile contesto mondiale", tuttavia "le prospettive sono ancora incerte, soprattutto a causa delle attuali controversie commerciali e tensioni geopolitiche a livello mondiale", scrive la Bce nel suo comunicato di politica monetaria.
I tagli precedenti e le decisione della Bce
Il livello del 2% era stato raggiunto lo scorso giugno, dopo che la Bce aveva ridotto i tassi di due punti percentuali con otto tagli in un anno. Il Consiglio direttivo - si legge nella nota della Banca centrale europea di oggi - "è determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine. Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, il Consiglio direttivo seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".
