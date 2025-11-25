Mutui, in Italia tassi bassi e rate tra le più leggere d’Europa. Dati

“I dati dell’European Mortgage Federation confermano che il mercato italiano dei mutui è competitivo - dice Alessio Santarelli, ceo di MutuiOnline.it, come riporta Il Sole 24 Ore -. Il tasso medio sui mutui è in linea con quello di Francia e Belgio, mentre solo la Spagna presenta condizioni concretamente più favorevoli. I nostri tassi si confermano interessanti grazie alle banche che vogliono acquisire clienti e propongono offerte competitive. I più attenti all’andamento del mercato e propensi al rischio hanno ora la possibilità di risparmiare scegliendo un mutuo a tasso indicizzato con le migliori offerte che si attestano al 2,19%, grazie ad un Euribor, indice di riferimento per i mutui a tasso variabile, che si attesta attorno al 2% sia per la scadenza a 1 che a 3 mesi ed è previsto rimanere stabile. Il tasso fisso resta sempre una scelta sicura: nonostante il leggero aumento negli ultimi mesi – causato dall’instabilità geopolitica intwernazionale – le migliori offerte si attestano su un valore poco superiore al 3%, una condizione sicuramente molto competitiva”.