Frodi Superbonus, sequestrati 9,3 mld per finti crediti. Cosa succede

Un esempio? Quello di Chieti, dell’estate scorsa, con una frode scoperta dalla Gdf che ha fatto emergere crediti fittizi per 25 milioni di euro. In questo caso c’è stata la falsificazione della documentazione tecnica e fiscale relativa a lavori effettivamente eseguiti da altre società, grazie anche alla compiacenza di due professionisti. La società cartiera si è materialmente sostituta all’impresa esecutrice degli interventi, totalmente estranea alla frode. I crediti fittizi ottenuti sono stati successivamente ceduti, in parte, a soggetti terzi in buona fede.

Questo novembre, invece, è stato scoperto un altro sistema di fronde, nell’Imolese. I cantieri erano fermi, o attivi solo in parte, ma nel frattempo la truffa era in corso. Coinvolti nove condomini, otto a Imola e uno a Castel San Pietro. A far emergere tutto sono stati i militari della Guardia di finanza di Bologna, che hanno scoperto come una società incaricata di svolgere lavori di messa in sicurezza sismica o di riqualificazione energetica agevolati dalle norme, con il cosiddetto Superbonus 110%, per un totale di 21 milioni di euro, grazie alla compiacenza di alcuni professionisti, ha fittiziamente eseguito i lavori, creando falsi crediti fiscali per circa 9 milioni di euro.