Sei i voti a favore, tre i contrari. Sulla base dell'International Emergency Powers Act, hanno stabilito i giudici, il presidente Usa non ha la facoltà di imporre dazi, competenza che spetta invece al Congresso

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi imposti a partire dallo scorso anno da Donald Trump. Sei i voti a favore, tre i contrari. A riportare per prima la notizia è stata l'agenzia Bloomberg. I giudici hanno deciso che il tycoon, così come ogni altro presidente Usa, non ha il potere di stabilire tariffe doganali: a negare questa possibilità è l'International Emergency Powers Act, la stessa legge a cui Trump ha in realtà fatto ricorso per giustificare i dazi. Il presidente bolla la decisione come una "vergogna" e, secondo quanto riporta la Cnn, assicura di avere un piano di riserva. Avanzano le Borse, sia in Europa che a Wall Street.

Cosa prevede l'International Emergency Powers Act La legge attribuisce alla figura del presidente l'autorità di affrontare "minacce straordinarie" in caso di un'emergenza nazionale, inclusa quella di "regolare" l'importazione" di "beni esteri". Era stata approvata negli anni '70, per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti da Richard Nixon nell'ambito della "crisi della bilancia dei pagamenti" in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods. I dazi sono competenza esclusiva del Congresso, come le tasse, materie per le quali sono state concesse solo alcune deleghe al presidente. La decisione dei giudici Tra i sei giudici che hanno votato contro i dazi ci sono anche tre esponenti dell'ala conservatrice, generalmente vicina a Trump: si tratta di Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch e del presidente John Roberts. A favore delle tariffe hanno invece votato Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh.