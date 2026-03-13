Turchia, sisma di magnitudo 5.5 nel nord-est. Scuole chiuse

L'epicentro nella provincia di Tokat. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Samsun, Amasya, Ordu e Sivas. Al momento non si registrano danni
Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito la provincia di Tokat, nella Turchia nord-orientale. Lo ha riferito l'agenzia turca per la gestione delle emergenze e dei disastri (Afad). "A seguito del terremoto di magnitudo 5.5 che ha colpito alle 3:35 del mattino (00:35 GMT) nel distretto di Niksar, nella provincia di Tokat, ed è stato avvertito anche nelle province di Samsun, Amasya, Ordu e Sivas, non sono stati segnalati danni fino ad ora", ha dichiarato l'agenzia turca. "Il nostro lavoro sul campo continua" per valutare eventuali danni, ha aggiunto l'Afad.
Per il momento non si registrano danni
Le scuole sono rimaste chiuse per l'intera giornata di oggi, ha annunciato il governatore di Tokat. La Turchia è attraversata da numerose faglie sismiche che in passato hanno causato numerose tragedie. Nel febbraio del 2023, il sud-est del Paese è stato colpito da un devastante terremoto che ha causato almeno 53mila morti e ha devastato Antakya, l'antica città di Antiochia.