Turchia, sisma di magnitudo 5.5 nel nord-est. Scuole chiuse

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito la provincia di Tokat, nella Turchia nord-orientale. Lo ha riferito l'agenzia turca per la gestione delle emergenze e dei disastri (Afad). "A seguito del terremoto di magnitudo 5.5 che ha colpito alle 3:35 del mattino (00:35 GMT) nel distretto di Niksar, nella provincia di Tokat, ed è stato avvertito anche nelle province di Samsun, Amasya, Ordu e Sivas, non sono stati segnalati danni fino ad ora", ha dichiarato l'agenzia turca. "Il nostro lavoro sul campo continua" per valutare eventuali danni, ha aggiunto l'Afad.