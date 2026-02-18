"Nel 2025 il bello e ben fatto italiano dimostra di essere più forte degli ostacoli tanto nei confini europei quanto al di fuori", ha sottolineato il presidente ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Matteo Zoppas. "La farmaceutica è il settore che ha portato il contribuito più ampio alla crescita: 2,5 dei 3,3 punti di incremento complessivo provengono da questo settore; seguono i metalli e prodotti in metallo e l'agroalimentare, con rispettivamente 1 e 0,5 punti del totale. L'export di prodotti agroalimentari (+4,9% la variazione 2025/2024) si è attestato a 72,4 miliardi, quello della meccanica si conferma a poco meno di 100 e quello del tessile, abbigliamento e calzature si è ridotto dell'1,9%, attestandosi a 60,8 miliardi", ha aggiunto Zoppas.