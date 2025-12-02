Ryanair Prime, chiude il piano sui voli scontati: ecco perché

Non solo Ryanair. Negli ultimi anni, sempre più compagnie aeree low cost hanno investito risorse nei programmi fedeltà infiammando la concorrenza. Wizz Air per esempio propone il servizio All you can fly per viaggi illimitati a 499 euro l’anno, iniziativa che ha attirato l'attenzione dell'Antitrust italiana. Altri vettori, come EasyJet, offrono piani - costo 289 euro l'anno - che mirano a garantire maggiore flessibilità nel cambio di prenotazione, l'imbarco prioritario e posti a sedere premium. Volotea prevede la scelta tra abbonamento Megavolotea e Megavolotea Plus - tra 79 e 159 euro - con diverse gradazioni di sconti, possibilità di imbarco prioritario con bagaglio a mano in cabina e cambi gratuiti.