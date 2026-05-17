Le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno respinto un massiccio attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte. Secondo i primi rapporti, scrive la Tass, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, tre sono morte e altre cinque sono rimaste ferite nella regione.

Secondo quanto riportato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto più di 120 droni diretti verso la città. Nell'attacco sono rimaste ferite 12 persone, per lo più nei pressi del checkpoint della raffineria di petrolio. I detriti di un drone hanno colpito un edificio in costruzione a Mytishchi, uccidendo due persone, secondo quanto riportato dal governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov.

Una donna è morta e un'altra persona è sotto le macerie dopo che un drone ha colpito un'abitazione privata a Khimki. Un drone ha colpito un condominio a Putilkovo, danneggiando diversi appartamenti. Non si sono registrati feriti. Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco di droni a Istra. Un condominio a Dedovsk e sei abitazioni private nel villaggio di Agrogorodok sono state danneggiate.