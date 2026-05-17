Guerra Ucraina Russia, massiccio attacco con droni su Mosca: almeno 3 morti. DIRETTA
Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno tre morti e alcune decine di feriti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e due uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa
in evidenza
Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno tre morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov, di un attacco "su vasta scala" contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e due uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti: 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Mosca: "3 morti e 12 feriti in attacco di Kiev alla capitale"
Le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno respinto un massiccio attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte. Secondo i primi rapporti, scrive la Tass, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, tre sono morte e altre cinque sono rimaste ferite nella regione.
Secondo quanto riportato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto più di 120 droni diretti verso la città. Nell'attacco sono rimaste ferite 12 persone, per lo più nei pressi del checkpoint della raffineria di petrolio. I detriti di un drone hanno colpito un edificio in costruzione a Mytishchi, uccidendo due persone, secondo quanto riportato dal governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov.
Una donna è morta e un'altra persona è sotto le macerie dopo che un drone ha colpito un'abitazione privata a Khimki. Un drone ha colpito un condominio a Putilkovo, danneggiando diversi appartamenti. Non si sono registrati feriti. Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco di droni a Istra. Un condominio a Dedovsk e sei abitazioni private nel villaggio di Agrogorodok sono state danneggiate.
Ucraina, arrestato Andriy Yermak ex braccio destro di Zelensky: accusato di corruzione
La Corte suprema anticorruzione di Kiev ha optato per una misura cautelare nei confronti dell'ex capo dell'ufficio del Presidente, Andriy Yermak, consistente nella detenzione con possibilità di cauzione fino a 140 milioni di grivne, oltre 2 milioni e 700 mila euro. “Accuse infondate” risponde l’ex braccio destro di Zelensky
Ucraina, arrestato Andriy Yermak ex braccio destro di ZelenskyVai al contenuto
Droni ucraini su Mosca e dintorni causano 17 feriti
Oltre al bilancio di tre morti causati dalla pioggia di droni ucraini su Mosca e la sua regione nella notte, i media russi riferiscono di almeno 17 feriti, una persona scomparsa e ingenti danni materiali ad abitazioni private e infrastrutture. L'agenzia Tass, che cita il ministero della Difesa, ha riferito che le forze di difesa aerea hanno respinto un massiccio attacco di droni ucraini contro Mosca e la sua regione di Mosca. Secondo i bilanci, ancora parziali, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, 3 sono morte nella regione di Mosca e altre 5 sono rimaste ferite. A Mosca, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto piu' di 120 droni diretti verso la capitale in un solo giorno, ha dichiarato il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. A seguito dell'impatto di un drone, 12 persone sono rimaste ferite, principalmente nei pressi dell'ingresso della raffineria di petrolio di Mosca, dove l'edificio in costruzione ha subito danni cosi' come tre abitazioni. Nella regione di Mosca, i rottami di un drone hanno colpito un'abitazione in costruzione a Mytishchi, uccidendo due persone, ha dichiarato il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov. Frammenti di un drone a Mytishchi hanno danneggiato un'altra casa, senza causare vittime. A Khimki, un drone ha colpito un'abitazione privata, provocando la morte di una donna e la scomparsa di un'altra persona sotto le macerie. A Putilkiv, un drone ha colpito un condominio danneggiando diversi appartamenti, senza causare vittime. A Istra, quattro persone sono rimaste ferite in un attacco con un drone; a Dedovsk, un condominio e sei abitazioni private nel villaggio di Agrogorodok sono stati danneggiati. Nel distretto di Naro-Fominsk, un'abitazione privata ha preso fuoco a seguito della caduta di un drone, senza causare vittime. Sempre nella regione di Mosca, diverse infrastrutture sono state colpite da droni.
Massiccio attacco con droni su Mosca e zone limitrofe, almeno 3 morti
Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno tre morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov, di un attacco "su vasta scala" contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e due uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti: 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
Mosca: "Abbattuti 556 droni ucraini la scorsa notte"
La difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in un comunicato riportato dalla Tass. "La difesa aerea ha intercettato e distrutto 556 droni la scorsa notte. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti sopra le regioni di Belgorod, Kaluga, Kursk, Oryol, Bryansk, Voronezh, Tula, Smolensk, Pskov, Lipetsk, Tver, Rostov, Krasnodar e Mosca, nonché sopra la Crimea, il Mar Nero e il Mar d'Azov".
Ucraina, 19 attacchi di Kiev nel Donetsk: un morto e 10 feriti
L'esercito ucraino ha lanciato 19 attacchi contro zone residenziali nella Repubblica Popolare di Donetsk (RPD) in 24 ore, causano un morto e 10 feriti: lo riferisce il bollettino quotidiano del dipartimento del governo regionale. Gli attacchi hanno danneggiato un edificio residenziale, un'auto, un camion e un'infrastruttura civile e "un adolescente è stato ucciso e altri dieci civili, tra cui un bambino, sono rimasti feriti", precisa il bollettino.