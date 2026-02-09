Si va verso nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran ma Teheran non cede sul programma missilistico e nucleare. "La difesa non è negoziabile". Nulla fermerà l'arricchimento nucleare dell'Iran, "neppure in caso di guerra", ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi. Duro colpo contro una delle figure più note della dissidenza anti-regime: la premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere con le accuse di cospirazione e attività di propaganda
in evidenza
L'Iran arresta almeno quattro politici del Fronte Riformatore
Il Partito dell'Unione della Nazione Islamica dell'Iran ha chiesto il rilascio del segretario generale Azar Mansouri, ha riferito oggi il quotidiano Shargh, dopo il suo arresto insieme ad altri membri del Fronte Riformatore, un'organizzazione ombrello di riformisti e moderati iraniani.
Una campagna di arresti di massa e intimidazioni ha portato all'arresto di migliaia di persone, mentre le autorità cercano di scoraggiare ulteriori proteste dopo la repressione del mese scorso dei disordini più sanguinosi dalla Rivoluzione Islamica del 1979.
Domenica, i media statali hanno riferito che tre figure di spicco del Fronte Riformatore iraniano sono state arrestate, tra cui Ebrahim Asgharzadeh, Mohsen Aminzadeh e Azar Mansouri, che è il capo del fronte.
Shargh ha affermato che almeno altri due membri del Fronte Riformatore sono stati invitati a presentarsi martedì presso l'ufficio del procuratore nel carcere di Evin a Teheran.
Anche il portavoce del Fronte Riformatore, Javad Emam, è stato arrestato, ha dichiarato lunedì l'avvocato di Mansouri, Hojjat Kermani, aggiungendo che non è chiaro quali accuse siano state mosse ai fermati.
Iran, la Nobel per la pace Mohammadi condannata a 6 anni di carcere
A dare la notizia è stato l’avvocato dell’attivista per i diritti umani. Il reato contestato è di “associazione a delinquere e collusione per commettere reati”. La pena prevede anche un divieto di espatrio per 2 anni. Il legale ha aggiunto che Mohammadi ha ricevuto anche una condanna a un anno e mezzo per attività di propaganda, con obbligo di dimora per 2 anni nella città di Khosf. Nei giorni scorsi la Nobel per la pace 2023 ha iniziato uno sciopero della fame nella prigione iraniana dove è rinchiusa.