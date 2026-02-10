Un uranio "diluito", e quindi non più utile a realizzare ordigni nucleari, in cambio della rimozione totale delle sanzioni. Il capo dell'agenzia nucleare iraniana Mohammad Eslami apre a un'ipotesi che potrebbe pesare sui colloqui in corso con gli Stati Uniti in Oman. Il segretario del massimo organo di sicurezza iraniano è arrivato in Oman, pochi giorni dopo il nuovo round di colloqui sul nucleare a Mascate tra funzionari di Washington e Teheran
in evidenza
Un uranio 'diluito', e quindi non più utile a realizzare ordigni nucleari, in cambio della rimozione totale delle sanzioni. Il capo dell'agenzia nucleare iraniana Mohammad Eslami apre a un'ipotesi che potrebbe pesare sui colloqui in corso con gli Stati Uniti in Oman. In risposta a una domanda sulla possibilità di diluire l'uranio arricchito al 60%, Eslami "ha affermato che ciò dipenderà dalla revoca di tutte le sanzioni".
Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha comunicato che le navi commerciali battenti bandiera statunitense devono evitare le acque territoriali iraniane "per quanto possibile" quando navigano nello Stretto di Hormuz.
Il segretario del massimo organo di sicurezza iraniano è arrivato in Oman, pochi giorni dopo il nuovo round di colloqui sul nucleare a Mascate tra funzionari di Washington e Teheran.
Approfondimenti:
- Proteste Iran, regime: "Manifestanti rischiano la pena di morte"
- Proteste Iran, Trump: se uccidete manifestanti interverremo
- Proteste Iran, Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”. I possibili obiettivi degli Usa
- Proteste Iran, Reza Pahlavi si dice “pronto a tornare”. Chi è l’erede dello scià deposto
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Usa: navi evitino acque iraniane in stretto Hormuz
Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha comunicato che le navi commerciali battenti bandiera statunitense devono evitare le acque territoriali iraniane "per quanto possibile" quando navigano nello Stretto di Hormuz. Lo si legge in una nota del Dipartimento.
Capo Consiglio supremo Iran in Oman dopo colloqui con Usa
Il segretario del massimo organo di sicurezza iraniano è arrivato in Oman, pochi giorni dopo il nuovo round di colloqui sul nucleare a Mascate tra funzionari di Washington e Teheran. Ali Larijani, a capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, incontrerà Haitham bin Tariq, il Sultano dell'Oman, e il Ministro degli Esteri Badr bin Hamad al-Busaidi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA. Discuteranno degli ultimi sviluppi regionali e internazionali, nonché della cooperazione economica tra Iran e Oman, ha affermato l'agenzia di stampa. La visita arriva dopo che Iran e Stati Uniti hanno ripreso il dialogo in Oman venerdì, per la prima volta dalla guerra Iran-Israele.