Iran: "Pronti a diluire arricchimento uranio, in cambio di revoca sanzioni". LIVE

Un uranio "diluito", e quindi non più utile a realizzare ordigni nucleari, in cambio della rimozione totale delle sanzioni. Il capo dell'agenzia nucleare iraniana Mohammad Eslami apre a un'ipotesi che potrebbe pesare sui colloqui in corso con gli Stati Uniti in Oman. Il segretario del massimo organo di sicurezza iraniano è arrivato in Oman, pochi giorni dopo il nuovo round di colloqui sul nucleare a Mascate tra funzionari di Washington e Teheran

Un uranio 'diluito', e quindi non più utile a realizzare ordigni nucleari, in cambio della rimozione totale delle sanzioni. Il capo dell'agenzia nucleare iraniana Mohammad Eslami apre a un'ipotesi che potrebbe pesare sui colloqui in corso con gli Stati Uniti in Oman. In risposta a una domanda sulla possibilità di diluire l'uranio arricchito al 60%, Eslami "ha affermato che ciò dipenderà dalla revoca di tutte le sanzioni".

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha comunicato che le navi commerciali battenti bandiera statunitense devono evitare le acque territoriali iraniane "per quanto possibile" quando navigano nello Stretto di Hormuz.

Il segretario del massimo organo di sicurezza iraniano è arrivato in Oman, pochi giorni dopo il nuovo round di colloqui sul nucleare a Mascate tra funzionari di Washington e Teheran.

Usa: navi evitino acque iraniane in stretto Hormuz

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha comunicato che le navi commerciali battenti bandiera statunitense devono evitare le acque territoriali iraniane "per quanto possibile" quando navigano nello Stretto di Hormuz. Lo si legge in una nota del Dipartimento.

Capo Consiglio supremo Iran in Oman dopo colloqui con Usa

Il segretario del massimo organo di sicurezza iraniano è arrivato in Oman, pochi giorni dopo il nuovo round di colloqui sul nucleare a Mascate tra funzionari di Washington e Teheran. Ali Larijani, a capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, incontrerà Haitham bin Tariq, il Sultano dell'Oman, e il Ministro degli Esteri Badr bin Hamad al-Busaidi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA. Discuteranno degli ultimi sviluppi regionali e internazionali, nonché della cooperazione economica tra Iran e Oman, ha affermato l'agenzia di stampa. La visita arriva dopo che Iran e Stati Uniti hanno ripreso il dialogo in Oman venerdì, per la prima volta dalla guerra Iran-Israele. 

Mondo: I più letti