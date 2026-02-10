Il segretario del massimo organo di sicurezza iraniano è arrivato in Oman, pochi giorni dopo il nuovo round di colloqui sul nucleare a Mascate tra funzionari di Washington e Teheran. Ali Larijani, a capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, incontrerà Haitham bin Tariq, il Sultano dell'Oman, e il Ministro degli Esteri Badr bin Hamad al-Busaidi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA. Discuteranno degli ultimi sviluppi regionali e internazionali, nonché della cooperazione economica tra Iran e Oman, ha affermato l'agenzia di stampa. La visita arriva dopo che Iran e Stati Uniti hanno ripreso il dialogo in Oman venerdì, per la prima volta dalla guerra Iran-Israele.