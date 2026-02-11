Benjamin Netanyahu è arrivato a Washington per incontrare Donald Trump. Alla Casa Bianca ha già incontrato l'inviato Steve Witkoff e il genero del presidente, Jared Kushner. Intanto gli Stati Uniti hanno avvertito le navi commerciali Usa a tenersi il più lontano possibile dalle acque iraniane per ridurre rischi legati alle tensioni con Teheran.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è a Washington dove ha incontrato alla Casa Bianca l'inviato Steve Witkoff e il genero del presidente Trump, Jared Kushner. Durante l'incontro sono state discusse "questioni regionali" e i due funzionari Usa avrebbero aggiornato Netanyahu sul primo giro di colloqui tenuti con l'Iran venerdì scorso, a Muscat. Nel frattempo, Donald Trump, intervistato da Fox Business, ha dichiarato: "L'Iran vuole raggiungere un accordo sul nucleare: sarebbero sciocchi se non lo facessero". "L'ultima volta abbiamo smantellato il loro programma nucleare e ora vedremo se questa volta elimineremo altri", aggiunge il presidente americano ribadendo poi che l'Iran vuole un accordo ma che deve trattarsi di un "buon accordo" e che se questo non si riuscisse a raggiungere sarebbe pronto a intraprendere un'azione militare come fece nella guerra dei 12 giorni dello scorso giugno. Gli Stati Uniti hanno emesso un nuovo avviso per le navi commerciali battenti bandiera Usa che transitano nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman, invitandole a mantenersi il più possibile lontano dalle acque territoriali iraniane per ridurre i rischi legati alle tensioni con Teheran. L'avviso giunge mentre Stati Uniti e Iran tengono colloqui indiretti mediati dall'Oman sul programma nucleare iraniano, ma restano profonde divergenze su missili balistici, sostegno a gruppi armati regionali e altre questioni di sicurezza.
Pezeshkian: "Pronti a verifiche su nucleare ma non cederemo a coercizione"
"Siamo alla ricerca di diplomazia e colloqui con il mondo sulla base delle nostre linee rosse. Non ci piegheremo all'ingiustizia e alla coercizione". Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, sottolineando che "non cerchiamo le armi nucleari e siamo pronti alla verifica delle nostre attività, tuttavia, il grande muro di sfiducia creato dall'Occidente e dagli Stati Uniti, insieme alle eccessive richieste degli americani, rappresentano ostacoli ai negoziati".
Al via in Iran alle manifestazioni per l'anniversario della Repubblica islamica
Sono iniziate in diverse città dell'Iran le manifestazioni di stato annuali per celebrare il 47° anniversario della vittoria della Rivoluzione Islamica, che ha portato al potere i religiosi sciiti. Missili da crociera e balistici sono esposti in piazza Azadi a Teheran, dove si raduneranno i manifestanti, insieme ai rottami dei droni israeliani abbattuti durante la guerra di 12 giorni con l'Iran a giugno, mentre nel frattempo sono state calpestate immagini del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Nell'ambito delle celebrazioni di stato per l'anniversario, martedì sera sono stati accesi fuochi d'artificio in alcune città. Contemporaneamente, filmati sui social media mostrano slogan antigovernativi in varie città, tra cui diverse zone di Teheran, con grida di "abbasso il dittatore".
Media Israele: prima del 7 ottobre Netanyahu "morbido" con Hamas
Channel 13 pubblica parte delle risposte dell'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, all'inchiesta sui fatti che hanno portato alle stragi del 7 ottobre la cui sospensione e' stata ordinata l'anno scorso dall'Alta Corte di Giustizia. Bar, licenziato per non essere riuscito a impedire l'attacco, avrebbe riferito che nelle prime ore del mattino del 7 ottobre - prima dell'inizio dell'attacco - lo Shin Bet aveva emesso un'allerta riguardante i movimenti di Hamas nella Striscia. Bar ha affermato di essere corso da casa sua alla sede centrale dell'agenzia e alle 5:15 del mattino e di aver dato l'ordine esplicito di svegliare Netanyahu e aggiornarlo. Netanyahu ha affermato che nessuno lo ha svegliato prima dell'attacco e ieri ha accusato Bar di essersi autoproclamato "primo ministro de facto", di aver guidato una "ribellione" contro di lui e di aver condotto una "campagna di insabbiamento".
Prima di Trump, Netanyahu incontrerà Rubio
Benjamin Netanyahu incontrerà oggi alle 9 locali (le 15 in Italia) il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Lo riporta il Dipartimento di Stato citato dal Times of Israel. L'incontro alla Blair House avverrà dure ore prima che Netanyahu si rechi alla Casa Bianca per incontrare Trump. La Casa Bianca ha fatto sapere che l'incontro Trump-Netanyahu sarà a porte chiuse sebbene in occasione di tali incontri il Presidente decida regolarmente di consentire ai giornalisti di porre domande.
Herzog: incontro Trump-Netanyahu contribuisca a combattere "l'impero del male" iraniano
Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato di sperare che l'incontro tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump previsto per oggi a Washington contribuisca a combattere quello che ha definito "l'impero del male" dell'Iran. Herzog ha augurato a Netanyahu e Trump "successo" nel portare pace e nel discutere la prossima fase del piano per Gaza.
Netanyahu a colloquio con Witkoff e Kushner a Washington
Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha incontrato alla Casa Bianca l'inviato presidenziale Steve Witkoff e il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner. Lo riferisce l'ufficio di Netanyahu, secondo i media israeliani. Durante l'incontro, aggiunge la nota, sono state discusse "questioni regionali" e i due funzionari Usa avrebbero aggiornato Netanyahu sul primo giro di colloqui tenuti con l'Iran venerdi' scorso.
Trump: "Teheran vuole fare un accordo, sarebbero sciocchi se non lo facessero"
Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump intervistato da Fox Business. "Come sapete, in questo momento abbiamo una massiccia flottiglia diretta verso l’Iran. Vedremo cosa succede. Credo che vogliano fare un accordo. Penso che sarebbero sciocchi a non farlo", spiega Trump. "L’ultima volta abbiamo smantellato il loro programma nucleare e ora vedremo se questa volta elimineremo altri", aggiunge Trump, ribadendo poi che l’Iran vuole un accordo ma che deve trattarsi di un "buon accordo".