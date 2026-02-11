Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è a Washington dove ha incontrato alla Casa Bianca l'inviato Steve Witkoff e il genero del presidente Trump, Jared Kushner. Durante l'incontro sono state discusse "questioni regionali" e i due funzionari Usa avrebbero aggiornato Netanyahu sul primo giro di colloqui tenuti con l'Iran venerdì scorso, a Muscat. Nel frattempo, Donald Trump, intervistato da Fox Business, ha dichiarato: "L'Iran vuole raggiungere un accordo sul nucleare: sarebbero sciocchi se non lo facessero". "L'ultima volta abbiamo smantellato il loro programma nucleare e ora vedremo se questa volta elimineremo altri", aggiunge il presidente americano ribadendo poi che l'Iran vuole un accordo ma che deve trattarsi di un "buon accordo" e che se questo non si riuscisse a raggiungere sarebbe pronto a intraprendere un'azione militare come fece nella guerra dei 12 giorni dello scorso giugno. Gli Stati Uniti hanno emesso un nuovo avviso per le navi commerciali battenti bandiera Usa che transitano nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman, invitandole a mantenersi il più possibile lontano dalle acque territoriali iraniane per ridurre i rischi legati alle tensioni con Teheran. L'avviso giunge mentre Stati Uniti e Iran tengono colloqui indiretti mediati dall'Oman sul programma nucleare iraniano, ma restano profonde divergenze su missili balistici, sostegno a gruppi armati regionali e altre questioni di sicurezza.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: