La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu

La richiesta di lasciare l'incarico di relatrice speciale sui Territori palestinesi verrà presentata da Parigi il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri dell'Eliseo Barrot ha spiegato che a suscitare la dura reazione sono state le "dichiarazioni oltraggiose" contro Israele "come popolo e come nazione"
La Francia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vuole le dimissioni della relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, dopo le "dichiarazioni oltraggiose e irresponsabili" rilasciate sabato durante una conferenza in cui ha definito Israele "nemico comune dell’umanità". Parigi "condanna senza riserva alcuna le parole della signora Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione, il che è assolutamente inaccettabile", ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, intervenendo all'Assemblea Nazionale di Parigi e annunciando che la Francia chiederà le dimissioni di Albanese il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.
Le proteste dei parlamentari francesi contro Albanese
Le parole di Barrot arrivano dopo che ieri la deputata Caroline Yadan e diversi altri parlamentari francesi avevano chiesto le dimissioni di Albanese. La Yadan ha definito come "retorica demonizzatrice con profonde radici antisemite" le dichiarazioni rilasciate alla presenza di un dirigente di Hamas e del ministro degli Esteri iraniano, e che descrivevano Israele come un "nemico comune dell'umanità". Secondo la Yadan un mandato delle Nazioni Unite richiede "imparzialità, moderazione e senso di responsabilità" e non può trasformarsi in "una piattaforma per posizioni radicali". E ha invitato la Francia a intervenire affinché la Albanese venga rimossa con effetto immediato.
Barrot: "Attivista politica che diffonde odio"
Barrot ha denunciato "una lunga lista di posizioni scandalose", citando in particolare dichiarazioni che avrebbero minimizzato o giustificato il 7 ottobre, da lui descritto come "il peggior massacro antisemita dopo l'Olocausto", nonché riferimenti alla "lobby ebraica" o paragoni tra Israele e il Terzo Reich. Secondo Barrot, Albanese non può rivendicare lo status di "esperta indipendente" delle Nazioni Unite. "Non è né un'esperta né indipendente; è un'attivista politica che diffonde discorsi d'odio", ha affermato, ritenendo che le sue posizioni minino la causa palestinese che afferma di difendere.
