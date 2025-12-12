Scuola, Valditara chiede ispezioni dove ha parlato Francesca Albanese

Il ministro dell'Istruzione ha dichiarato di aver letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. "Le ispezioni mirano a verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità degli organi scolastici coinvolti"

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare quanto accaduto in alcune scuole in Toscana. Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati, ha tenuto incontri durante l'orario scolastico in due istituti. Il ministro ha dichiarato "di aver letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. Le ispezioni mirano a verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità degli organi scolastici coinvolti".

La circolare inviata alle scuole

La circolare inviata alle scuole, firmata dal capo dipartimento del Mim, Carmela Palumbo, ha come oggetto 'manifestazioni ed eventi pubblici all'interno delle istituzioni scolastiche'. "Si fa riferimento - si legge nella circolare - alla nota della scrivente n. 5836 del 7 novembre scorso relativa all'organizzazione e allo svolgimento, all'interno delle istituzioni scolastiche, di manifestazioni ed eventi riguardanti tematiche di ampia rilevanza politica e sociale. In tale nota, si rappresentava l'esigenza che la scelta di ospiti e relatori fosse volta a garantire il confronto tra posizioni diverse e pluraliste al fine di consentire agli studenti di acquisire una conoscenza approfondita dei temi trattati e sviluppare il pensiero critico". "Si vuole qui ribadire il contenuto della suddetta nota, anche alla luce di alcune recenti iniziative scolastiche che non sono apparse in linea con l'indicazione fornita, da intendersi quale direttiva per i dirigenti scolastici" conclude la circolare.