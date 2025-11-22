Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Joe Sacco su Gaza: "Vedo ferocia e distruzione e dico: è genocidio"

Tiziana Prezzo

©Getty

Intervista a tutto campo al pioniere e massimo rappresentante del graphic journalism.  Il suo punto di vista sul conflitto in Medio Oriente e la spiegazione delle sue parole: “Abbiamo sangue sulle nostre mani. Abbiamo un ruolo in tutto questo”. E poi le amministrazioni americane di Biden e Trump, la sua condizione di immigrato negli Stati Uniti, il ruolo del giornalismo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ