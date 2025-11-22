Mondo
Joe Sacco su Gaza: "Vedo ferocia e distruzione e dico: è genocidio"
Intervista a tutto campo al pioniere e massimo rappresentante del graphic journalism. Il suo punto di vista sul conflitto in Medio Oriente e la spiegazione delle sue parole: “Abbiamo sangue sulle nostre mani. Abbiamo un ruolo in tutto questo”. E poi le amministrazioni americane di Biden e Trump, la sua condizione di immigrato negli Stati Uniti, il ruolo del giornalismo
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi