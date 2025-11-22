Joe Sacco su Gaza: "Vedo ferocia e distruzione e dico: è genocidio"

Intervista a tutto campo al pioniere e massimo rappresentante del graphic journalism. Il suo punto di vista sul conflitto in Medio Oriente e la spiegazione delle sue parole: “Abbiamo sangue sulle nostre mani. Abbiamo un ruolo in tutto questo”. E poi le amministrazioni americane di Biden e Trump, la sua condizione di immigrato negli Stati Uniti, il ruolo del giornalismo