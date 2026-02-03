Gaza, riaperto valico di Rafah. Cosa cambia per i palestinesi?

La frontiera al confine tra la Striscia e l'Egitto era chiusa dal 2024, se non per una breve riapertura nel 2025. Per ora da lì potranno passare solamente i pedoni, 50 al giorno in entrata e 150 in uscita: i circa 20mila abitanti di Gaza che hanno bisogno di cure mediche all'estero hanno una via in più per ottenerle. Precluso ancora l'ingresso degli aiuti umanitari. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 2 febbraio