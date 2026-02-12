Trump insiste con Netanyahu: "Avanti i negoziati con l'Iran". LIVE

"La richiesta di dimissioni di Francesca Albanese avanzata anche in Italia da Lega e Fratelli d'Italia e' il frutto di una campagna di manipolazione politica costruita dal gruppo Un Watch, che fa campagne contro l'Onu e che ha realizzato un video su Albanese tagliato ad arte per attribuirle una frase mai pronunciata". A dirlo e' Angelo Bonelli, che pala di "un'operazione grave, che ha manipolato le sue parole per alimentare una polemica strumentale finalizzata a delegittimare chi denuncia i crimini contro l'umanita' del governo israeliano". "Siamo di fronte a un meccanismo pericoloso: si estrapola una frase, la si decontestualizza e la si usa per delegittimare chi svolge un mandato internazionale scomodo. Si chiedono le dimissioni di Albanese, che denuncia un sistema che ha occultato il genocidio a Gaza, ma si fanno affari e si intrattengono rapporti politici con Benjamin Netanyahu, un criminale che si e' reso responsabile di crimini contro l'umanita' per aver bombardato scuole, ospedali, case e campi profughi e assassinato oltre 80 mila palestinesi, e forse piu'", dice ancora l'esponente Avs. "Spostare il dibattito su una frase manipolata serve solo a evitare il confronto sui fatti. Il governo francese - conclude - dovrebbe scusarsi con Francesca Albanese e i governi europei spieghino perche' non hanno mai sanzionato chi si e' reso complice dello sterminio del popolo palestinese, per noi un genocidio".