Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Iran, Donald Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente. DIRETTA

live Mondo
©Ansa

La conferma è arrivata da una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano valuta ancora l'idea di intraprendere un'azione militare contro l'Iran. Lo spostamento della Uss Gerald R. Ford, reso nota per la prima volta dal New York Times, porterà a due le portaerei nella regione mentre Trump aumenta la pressione sull'Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare. La Uss Abraham Lincoln era arrivata in Medio Oriente più di due settimane fa

in evidenza

La più grande portaerei del mondo ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano Donald Trump valuta l'opportunità di intraprendere un'azione militare contro l'Iran. Lo riportano i media Usa. Lo spostamento della Uss Gerald R. Ford, reso nota per la prima volta dal New York Times, porterà a due le portaerei nella regione mentre Trump aumenta la pressione sull'Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare. La Uss Abraham Lincoln è arrivata in Medio Oriente più di due settimane fa.

Dopo il bilaterale tra Trump e Netanyahu, l'Iran ha inviato un messaggio forte e chiaro: sul programma di missili balistici, quello sul quale il premier israeliano fa più pressioni oltre al nodo del nucleare, non si negozia. 

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Iran, media: "Rilasciati due leader riformisti"

Le autorità iraniane hanno rilasciato due importanti personalità del campo riformista che erano state arrestate nelle settimane scorse, dopo le proteste di gennaio contro il regime. Lo ha detto il loro legale, Hojjat Kermani, all'agenzia di stampa Isna, secondo cui "Javad Emam ed Ebrahim Asgharzadeh sono stati rilasciati dopo aver versato la cauzione". Asgharzadeh è un ex parlamentare, mentre Emam è il portavoce del Fronte riformista, la principale coalizione che riunisce i riformisti.

Fonti: "Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente"

La più grande portaerei del mondo ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano Donald Trump valuta l'opportunità di intraprendere un'azione militare contro l'Iran. Lo riportano i media Usa. Lo spostamento della Uss Gerald R. Ford, reso nota per la prima volta dal New York Times, porterà a due le portaerei nella regione mentre Trump aumenta la pressione sull'Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare. La Uss Abraham Lincoln è arrivata in Medio Oriente più di due settimane fa. 

Mondo: Ultime notizie

Ucraina-Russia: nuovi attacchi nella notte. Rubio: incontrerò Zelensky

live Mondo

Ancora attacchi, ancora civili feriti mentre si attendono nuovi colloqui e possibile annuncio di...

Trump insiste con Netanyahu: "Avanti i negoziati con l'Iran"

Mondo

Nel giorno del bilaterale tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, l'Iran ha inviato un messaggio...

Aiuti Ucraina, ok Camera. Kiev: 2.600 edifici senza riscaldamento

Mondo

Il presidente ucraino potrebbe annunciare un piano per elezioni presidenziali e referendum su un...

Francia, corpi di due neonati in freezer: arrestata una donna

Mondo

In stato di fermo una donna, arrestata ieri a Boulogne-Billancourt, sobborgo occidentale di...

Crans-Montana, Jessica Moretti: "Nessuno chiese prove evacuazione"

Mondo

L'imprenditrice proprietaria del bar è stata sentita dalla Procura che indaga e dagli avvocati...

Mondo: I più letti