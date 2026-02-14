Usa preparano possibili operazioni prolungate contro Iran. LIVE

L'esercito Usa si prepara a possibili operazioni prolungate della durata di settimane contro l'Iran, con Trump che potrebbe ordinare un attacco: lo hanno detto alla Reuters due funzionari americani. Sempre secondo l'agenzia di stampa britannica, martedì a Ginevra si terranno negoziati diplomatici su Iran e Ucraina: Witkoff e Kushner vedranno rappresentati prima di Teheran e poi di Mosca e Kiev. Una delegazione statunitense, composta dagli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, incontrerà gli iraniani martedì mattina, secondo la fonte. Saranno presenti anche rappresentanti dell'Oman, che mediano i contatti tra Stati Uniti e Iran. Witkoff e Kushner parteciperanno poi ai colloqui trilaterali con i rappresentanti di Russia e Ucraina nel pomeriggio. Dopo il bilaterale tra Trump e Netanyahu, l'Iran ha inviato un messaggio forte e chiaro: sul programma di missili balistici, quello sul quale il premier israeliano fa più pressioni oltre al nodo del nucleare, non si negozia.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: