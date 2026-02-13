L’esito della sentenza ribaltato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Huda Ammori, co-fondatrice del gruppo, è riuscita a ribaltare la decisione di bandire il gruppo per violazione dei diritti alla libertà di parola e alla libertà di riunione ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Nella sentenza, emessa stamattina dalle Royal Courts of Justice, il giudice Victoria Sharp ha affermato che il divieto era "sproporzionato" e che le attività di Palestine Action "non avevano ancora raggiunto il livello, la portata e la persistenza tali da giustificarne la proscrizione". La Ammori ha definito la sentenza come una "vittoria monumentale sia per le nostre libertà fondamentali qui in Gran Bretagna sia nella lotta per la libertà del popolo palestinese". E ha concluso: "Bandire Palestine Action è sempre stato un modo per compiacere i gruppi di pressione filo-israeliani e i produttori di armi, e non ha nulla a che vedere con il terrorismo”.