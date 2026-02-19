Diplomazia o guerra? Una storia lunga e tortuosa quella tra USA e Iran

Gli Stati Uniti d’America sono armati e pronti ad attaccare Teheran. Una massiccia forza militare è stata dispiegata in prossimità di Teheran e per questo, ora, la domanda che continua a lasciare il mondo con il fiato sospeso è: il Presidente Donald J.Trump ordinerà l’avvio di una operazione militare? ascolta articolo

Martedì 17 febbraio delegazioni statunitensi e iraniane hanno raggiunto Ginevra, in Svizzera, per tenere colloqui indiretti (non sono entrati in contatto ma lo hanno fatto tramite intermediari) ed entrambi gli attori hanno fatto sapere di aver raggiunto un’intesa iniziale sui principi guida da seguire per poter raggiungere un accordo. Gli iraniani però, si sono mostrati più ottimisti rispetto agli americani. Nel frattempo, il Pentagono ha riferito di aver trasferito parte del suo personale fuori dal Medio Oriente e sabato 28 febbraio il segretario di Stato Rubio visiterà Israele e incontrerà il primo ministro Netanyahu per aggiornarlo in merito ai colloqui iraniani sul nucleare.

Gianluca Pastori: "Trump ama negoziare da una posizione di forza" Perché la tensione militare continua ad aumentare tra Teheran e Washington nonostante la via diplomatica sia aperta? "Nello scenario attuale l'aumento della tensione potrebbe essere legato proprio all'avvio del nuovo round negoziale". Così ha spiegato Gianluca Pastori, docente di Storia delle Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica di Milano, durante un'intervista rilasciata a Sky Tg24 in merito a quanto si sta verificando in Medio Oriente. "Donald Trump ama negoziare da una posizione di forza, che sia politica, economica o militare. Accumulare risorse militari nel Golfo può servire esattamente a questo scopo". L'esperto ha tenuto a sottolineare che si tratta di una sorta di "gioco delle parti". "Un gioco che vale anche agli occhi degli alleati e delle opinioni pubbliche interne. Sia Donald Trump, sia la leadership iraniana devono mostrare i muscoli per non apparire troppo "soft" verso quello che hanno sempre presentato come il loro arcinemico". Intanto però, secondo il Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe comunque valutando l'idea di lanciare attacchi preliminari limitati "entro pochi giorni" contro l'Iran con l'obiettivo di costringere la Repubblica islamica ad accettare le sue richieste e scongiurare un attacco su larga scala.

Le richieste degli Stati Uniti non incontrano il favore dell'Iran Un nodo importante da sciogliere è legato proprio alle richieste che gli Stati Uniti hanno presentato all'Iran. Se da un lato, infatti, il primo punto sul tavolo dei negoziati resta la rinuncia all'arricchimento dell'uranio da parte di Teheran - di cui gli Stati Uniti e i suoi alleati non hanno minima fiducia e che, come ha sottolineato Pastori "è forse il tema più importante" - dall'altro lato, è altrettanto vero che le richieste di Trump sono aumentate nel corso degli ultimi mesi. Secondo la logica del tycoon, infatti, l'obiettivo è fare in modo che la Repubblica islamica si apra al mondo occidentale, che limiti la produzione di missili balistici e che sleghi o quantomeno riduca il sostegno al cosiddetto "Asse della resistenza" che oggi risulta essere indebolito (Hezbollah in Libano, Hamas in Palestina, Houthi nello Yemen). "Teheran non può permettersi di cedere anzitutto per ragioni di prestigio. Fare troppe concessioni, sia in campo nucleare sia in campo missilistico, rappresenterebbe uno scacco significativo per il regime al potere. A maggior ragione se queste concessioni dovessero apparire come il risultato diretto delle pressioni statunitensi e se – come appare probabile – dovessero portare a un accordo assai meno favorevole all'Iran rispetto a quello siglato a suo tempo con l'amministrazione Obama", ha proseguito Pastori.

Le forze militari predisposte sul campo dagli Stati Uniti Dal termine dei colloqui in Svizzera, Teheran ha (in teoria) due settimane di tempo per presentare una proposta dettagliata agli Stati Uniti. I vertici iraniani, tuttavia, hanno fatto sapere di voler pesentare una bozza già nei prossimi giorni e di essere disposti a dialogare sulla limitazione al programma nucleare se questo permetterà loro di ottenere un alleggerimento delle sanzioni ma, al momento, risultano essere irremovibili sui missili balistici e sul sostegno agli alleati regionali. Intanto, però, la tensione militare continua ad aumentare. Secondo l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, il Corpo d'élite delle Guardie della Rivoluzione Islamica è preparato, qualora fosse necessario, a rispondere a qualsiasi scenario militare. Nel frattempo, si legge, "lo Stretto di Hormuz, la più importante via di transito petrolifera al mondo che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano, è sorvegliato 24 ore su 24". Dall'altro lato gli Stati Uniti hanno intensificato il rafforzamento militare nella regione. Oltre alle due basi militari di Muwaffaq Salti in Giordania e di Prince Sultan in Arabia Saudita dove sono stati spostati diversi caccia, tra cui F35, F15 e F16, Trump ha ordinato l'invio di una seconda porta aerei in Medio Oriente che si trova nel Mar Mediterraneo, la USS Ford. La prima portaerei a propulsione nucleare si aggiunge alla USS Abraham Lincoln già presente nella regione da alcune settimane, per la precisione da quando, all'inizio dell'anno, le proteste divampate in Iran e culminate nella notte tra l'8 e il 9 gennaio sono state represse nel sangue. Il numero dei decessi e delle persone ferite durante le manifestazioni retano provvisori anche a causa di un blackout di internet imposto dalle stesse autorità iraniane e su cui indaga Filterwatch .

Tagliare "la testa del serpente" in Iran funzionerebbe come strategia? "Tagliare la testa al serpente è una strategia che funziona se si sa quale testa tagliare e se si ha a disposizione, diciamo così, una "testa alternativa". In questo momento, in Iran mi sembra che manchino entrambe le condizioni. Quello iraniano è un sistema policentrico, in cui i pilastri che sostengono l'assetto istituzionale sono diversi e legati da rapporti complessi". In sostanza, l'Iran non è la Guida Suprema. La Repubblica Islamica è centri di potere sovrapposti attorno all'ufficio del Leader Supremo e alle Guardie Rivoluzionarie istituite nel 1979 e che operano al fianco dell'esercito regolare, agli organi di intelligence, ai guardiani clericali. In un sistema del genere, la rimozione di un nodo, non provoca il crollo dell'intera struttura. "Il problema in questo caso è capire quale pilastro, o quali pilastri, abbattere. In secondo luogo, oggi esiste un'opposizione che è forse capace di abbattere l'esistente ma che appare molto più debole quando si tratta di costruire un futuro alternativo", ha aggiunto Pastori.

Quello con l'Iran è solo in parte un confronto militare "Per esempio, quello che abbiamo di fronte è sicuramente un conflitto di narrazioni". Teheran può proiettare instabilità oltre le sue frontiere attraverso altri strumenti, primi fra tutti i suoi alleati regionali. C'è però un fattore determinante in questa dinamica ed è quello economico. "Le sanzioni cui il Paese è sottoposto dal 1979 hanno avuto effetti pesanti sulla sua economia, effetti che contribuiscono ad alimentare lo scontento verso l'attuale classe dirigente. Il giro di vite che Donald Trump ha dato negli ultimi mesi ha aggravato ulteriormente la situazione. Non a caso, le ultime proteste hanno visto coinvolto in modo attivo anche il mondo del bazaar, che rappresenta uno dei pilastri tradizionali su cui la leadership del Paese si regge", ha proseguito Pastori.