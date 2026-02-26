Offerte Sky
Epstein Files, Bill Gates si scusa con i membri della sua fondazione

Pur ammettendo di aver avuto due relazioni con donne russe mentre era sposato, il fondatore di Microsoft ha detto: "Non ho fatto nulla di illecito. Non ho visto nulla di illecito"

Bill Gates si scusa con lo staff della sua fondazione per lo scandalo di Jeffrey Epstein, ammettendo di aver commesso errori. Pur ammettendo di aver avuto due relazioni con donne russe mentre era sposato, il fondatore di Microsoft ha detto: "Non ho fatto nulla di illecito. Non ho visto nulla di illecito". Poi ha aggiunto: "Per essere chiari, non ho mai trascorso del tempo con le vittime, le donne che lo circondavano". Lo riporta il Wall Street Journal.

 

Epstein files, chi ne sta pagando le conseguenze?

Dal Regno Unito agli Stati Uniti, dagli Emirati alla Norvegia. Avvocati, imprenditori, politici. Sono molti i personaggi di alto profilo che hanno dovuto dimettersi dalla loro carica o che si sono ritirati a vita privata per i rapporti che hanno avuto con il finanziere pedofilo. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' del 19 febbraio

