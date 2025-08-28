Mondo
Il destino di Gaza si decide a Washington
L'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump, Steve Witkoff, Jared Kushner e Tony Blair apre diversi interrogativi su cosa sarà della Striscia. Ma mentre si allontana sempre di più l'ipotesi di uno Stato di Palestina, ciò che pare ormai ovvio è che i gazawi sono esclusi da qualsiasi discussione sul loro destino
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi