Ancora decine di morti a Gaza, per bombe e per fame: allarme Onu. LIVE

Fonti negli ospedali della Striscia hanno riferito ai reporter di Al Jazeera che almeno 50 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani. Questo totale include almeno 19 persone colpite da colpi d'arma da fuoco mentre cercavano aiuti alimentari disperatamente necessari. Per l'Idf, “l'evacuazione è inevitabile". Il grido del Papa: “No all'esodo forzato”. La Cei: “Nessun futuro con la vendetta, stiamo con i patriarchi”.
Fonti negli ospedali di Gaza hanno riferito ai reporter di Al Jazeera nella Striscia di Gaza che almeno 50 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani dalle prime ore di questa mattina. Questo totale include almeno 19 persone colpite da colpi d'arma da fuoco mentre cercavano aiuti alimentari disperatamente necessari.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presieduto una riunione alla Casa Bianca sulla guerra di Gaza, alla quale avrebbero partecipato anche l'ex primo ministro britannico, Tony Blair, e l'ex inviato di Trump per il Medio Oriente, Jared Kushner. Lo riferisce il sito israeliano The Times of Israel. Al centro della riunione l'intensificarsi delle consegne di aiuti alimentari, la crisi degli ostaggi, i piani postbellici. The Time of Israel sottolinea che un funzionario della Casa Bianca ha descritto la riunione come "semplicemente un incontro politico".
Per l'Idf, “l'evacuazione è inevitabile". Il grido del Papa: “No all'esodo forzato”. La Cei: “Nessun futuro con la vendetta, stiamo con i patriarchi”.
Idf: 'Indagine per presunta uccisione soldati libanesi'
Le Idf esprimono rammarico per l'incidente di ieri, in cui un drone israeliano precipitato nel Libano meridionale è esploso, probabilmente uccidendo e ferendo diversi membri delle forze armate libanesi. In una dichiarazione, il portavoce in lingua araba dell'esercito, il colonnello Avichay Adraee, ha affermato che le Idf hanno aperto un'indagine sull'incidente, che attribuisce a un "malfunzionamento tecnico". Adraee non riconosce le notizie secondo cui due soldati libanesi sarebbero stati uccisi, affermando solo che ci sono "segnalazioni che indicano il ferimento di diversi membri" dell'esercito libanese.
"Le IDF esprimono il loro rammarico per il ferimento dei soldati dell'esercito libanese", afferma il portavoce dell'Idf, secondo cui, il drone avrebbe dovuto colpire un sito di Hezbollah che il gruppo terroristico stava ricostruendo "in violazione degli accordi tra Israele e Libano, e non aveva come bersaglio i soldati dell'esercito libanese".
Iran: uscita dal Trattato di Non Proliferazione, presto voto in Parlamento
Il Parlamento iraniano voterà la prossima settimana l’uscita di Teheran dal Trattato di Non Proliferazione Nucleare. Lo ha riferito all’agenzia Tasnim il deputato iraniano Hossein-Ali Haji-Deligani, secondo il quale il disegno di legge inizierà a essere esaminato domani. “Queste sono le conseguenze dell’attivazione del meccanismo di ‘snapback’,” ha commentato Haji-Deligani, riferendosi al ripristino delle sanzioni ONU sul programma nucleare iraniano deciso ieri da Francia, Germania e Gran Bretagna, nazioni che, ha aggiunto, “sono la fonte di molti problemi mondiali”. Teheran aveva già avvertito a luglio che sarebbe uscita dal Trattato in caso di reintroduzione delle sanzioni a suo danno.
Idf: 'Colpito obiettivo militare degli Houthi a Sana'a'
L'IDF hanno dichiarato di aver colpito un "obiettivo militare" degli Houthi nella capitale yemenita Sana'a. Secondo il notiziario qatariota Al Araby, gli attacchi israeliani hanno preso di mira alti funzionari degli Houthi. Dopo l'attacco, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che "chiunque alzi una mano contro Israele la perderà".
Yemen, media: primo ministro Houthi ucciso in raid
Ahmed Ghaleb Al-Rahwi, primo ministro del governo Houthi che controlla parte dello Yemen, è stato ucciso in un attacco sferrato ieri da Israele su Sana'a. Lo riferiscono fonti ben informate al quotidiano yemenita Aden Al-Had.
Onu: attacco di Israele a Gaza sarà più che catastrofico
Le organizzazioni umanitarie a Gaza sono "profondamente preoccupate" per il rischio di una prossima offensiva israeliana in altre zone di Gaza City. Lo ha dichiarato il portavoce dell'ONU, Stephane Dujarric, durante l'incontro quotidiano con i media internazionali. "Alcuni quartieri," ha aggiunto, "hanno già subito attacchi mortali negli ultimi giorni. I nostri colleghi umanitari affermano che l'impatto di un'offensiva su vasta scala sarebbe più che catastrofico, non solo per chi vive in città, ma per tutta la Striscia di Gaza."
Onu: a Gaza fatto entrare solo il 59% dei convogli umanitari
Nonostante l'allentamento delle restrizioni da parte di Israele all'ingresso dei convogli umanitari a Gaza, i rifornimenti risultano ancora complessi e spesso ostacolati. Lo riferisce l'ONU nel suo bollettino su Gaza. "Tra mercoledì e martedì di questa settimana," ha dichiarato il portavoce, "su 89 tentativi di coordinare movimenti con le autorità israeliane in tutta la Striscia di Gaza, solo il 59% è stato facilitato. Un ulteriore 26% è stato inizialmente approvato ma poi ostacolato sul terreno, l'8% è stato negato del tutto e il 7% è stato ritirato dagli organizzatori."