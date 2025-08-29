Yemen, media: "Ucciso primo ministro Houthi in raid Israele a Sana'a"

Ahmed Ghaleb Al-Rahwi sarebbe morto ieri durante un attacco sferrato ieri da Tel Aviv. Lo riferiscono fonti ben informate al quotidiano yemenita Aden
Il primo ministro dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, Ahmed al-Rahawi, è stato ucciso ieri in un appartamento a Sana'a durante gli attacchi israeliani. Lo riferisce il canale yemenita Al-Jumhuriya. Secondo il quotidiano Aden Al-Ghad Rahawi è stato ucciso insieme ad alcuni dei suoi compagni. Dai resoconti dei media yemeniti, sembrerebbe che si sia trattato di un attacco separato da quello di ieri, nel quale Israele avrebbe preso di mira 10 ministri senior degli Houthi, tra cui il ministro della Difesa, mentre si erano radunati in un luogo fuori Sana'a per ascoltare un discorso programmato dal leader del gruppo, Abdul Malik al-Houthi.-
Ansa/Getty
Yemen, chi sono gli Houthi e quale è il loro ruolo nel Mar Rosso
Sciiti di stampo zaydita, controllano ormai da anni la capitale yemenita Sana'a. Dietro di loro c'è l'Iran, alleato ideologico, religioso e militare. Negli ultimi mesi sono entrati nel conflitto contro Israele accanto ad Hamas. Quasi ogni giorno, le forze yemenite hanno sparato contro navi cargo e petroliere dirette, innescando la decisione degli Usa di creare la coalizione marittima Prosperity Guardian e la missione Aspides dell'Ue per proteggere la navigazione in quel tratto di mare