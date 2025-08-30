Israele, iniziate operazioni militari a Gaza City. Ira di Hamas. LIVE

Una fonte di alto livello della sicurezza israeliana ha dichiarato alla tv pubblica Kan che la maggior parte delle infrastrutture umanitarie nel sud della Striscia è pronta ad accogliere la popolazione che sarà evacuata da Gaza City tra circa otto giorni: "L'Idf prenderà il controllo prima di Rosh Hashanà (Capodanno ebraico, inizia il 22 settembre). Il governo ha indicato di accelerare e decine di migliaia di riservisti verranno richiamati". "È indispensabile espellere Hamas e smilitarizzare Gaza per permettere l'ingresso di una forza internazionale, che si rifiuta di entrare finché ci sarà Hamas", ha affermato la fonte.