Israele, iniziate operazioni militari a Gaza City. Ira di Hamas. LIVE

Guerra Israele, iniziate operazioni militari a Gaza City. Hamas: "Bagno di sangue". LIVE

live Mondo

Secondo fonti di sicurezza citate dai media israeliani, la maggior parte delle infrastrutture umanitarie nel sud della Striscia è pronta ad accogliere la popolazione che sarà evacuata da Gaza City tra una settimana. L'attacco alla città è intanto iniziato: le forze israeliane l'hanno dichiarata 'zona di guerra' e avviato le operazioni militari, scatenando l'ira di Hamas che promette "un bagno di sangue" per i soldati dello Stato ebraico. Trump intanto revoca i visti ai rappresentanti dell'Anp, alla vigilia della prossima assemblea Onu. Ucciso in un raid il primo ministro Houthi.

Onu, attacchi Israele a Gaza avranno impatto orribile

L'Onu ha espresso preoccupazione per l'offensiva israeliana su Gaza City che può avere un "impatto ancora piu' orribile sulle persone in tutta la Striscia se dovesse intensificarsi ulteriormente". "Rileviamo - ha aggiunto il portavoce, Stephane Dujarric - l'annuncio israeliano che ha comunicato che le pause tattiche giornaliere sono state interrotte a Gaza City, un'area che Israele ora classifica come 'zona di combattimento pericolosa'. Questa sospensione minaccera' ulteriormente la vita delle persone e la capacità degli operatori umanitari di fornire sostegno". 

Media palestinesi, nuovi raid israeliani in Cisgiordania

Nuovi raid di Israele in Cisgiordania. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, ieri sera sono scoppiati scontri nel villaggio Beit Liqya nei pressi di Ramallah. Soldati israeliani hanno sparato gas lacrimogeni contro alcuni palestinesi che hanno cercato di opporsi all'incursione. Non sono stati segnalati feriti ne' arresti. Veicoli militari israeliani hanno poi fatto irruzione nella citta' Al-Bireh dove sono stati sparati - riporta sempre l'agenzia palestinese - alcuni colpi di arma da fuoco. 

Tv, "pronta la struttura Idf per sfollamento di Gaza City"

Una fonte di alto livello della sicurezza israeliana ha dichiarato alla tv pubblica Kan che la maggior parte delle infrastrutture umanitarie nel sud della Striscia è pronta ad accogliere la popolazione che sarà evacuata da Gaza City tra circa otto giorni: "L'Idf prenderà il controllo prima di Rosh Hashanà (Capodanno ebraico, inizia il 22 settembre). Il governo ha indicato di accelerare e decine di migliaia di riservisti verranno richiamati". "È indispensabile espellere Hamas e smilitarizzare Gaza per permettere l'ingresso di una forza internazionale, che si rifiuta di entrare finché ci sarà Hamas", ha affermato la fonte. 

Onu, resteremo a Gaza City nonostante attacchi Israele

L'Onu ha dichiarato che resterà a Gaza City nonostante le operazioni militari israeliane. "Noi e i nostri partner - ha detto il portavoce, Stephane Dujarric - restiamo a Gaza City per fornire supporto salvavita, con l'impegno di servire le persone ovunque esse si trovino". "Ci aspettiamo che il nostro lavoro - ha aggiunto - sia pienamente facilitato e ricordiamo alle parti che i civili, compresi gli operatori umanitari, devono essere protetti in ogni momento. Le strutture umanitarie e le altre infrastrutture civili devono essere ugualmente salvaguardate". 

