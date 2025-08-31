Guerra Israele, esercito avanza a Gaza City: migliaia in fuga. LIVE

Guerra Israele, esercito avanza a Gaza City: migliaia in fuga. Bloccati aiuti a nord. LIVE
Nella Striscia la situazione precipita: Gaza City è stata ufficialmente dichiarata “zona di combattimento pericolosa” dall’esercito israeliano, che è entrato nella città. Per la Croce Rossa l'evacuazione di massa è impossibile. L'esercito vuole completare l'occupazione entro l'inizio del Capodanno ebraico, il 22 settembre. Sul fronte diplomatico fa discutere la decisione degli Stati Uniti di revocare i visti ad alcuni diplomatici palestinesi
Nella Striscia la situazione precipita: Gaza City è stata ufficialmente dichiarata “zona di combattimento pericolosa” dall’esercito israeliano, che è entrato nella città. Un milione di persone in fuga dalla città, ma per la Croce Rossa l'evacuazione di massa è impossibile. L'esercito vuole completare l'occupazione entro l'inizio del Capodanno ebraico, il 22 settembre. Stop alle pause umanitarie, bloccata la distribuzione degli aiuti alla popolazione. Parte oggi da Barcellona una nuova flottiglia umanitaria per rompere il blocco israeliano della Striscia. Sul fronte diplomatico fa discutere la decisione degli Stati Uniti di revocare i visti ad alcuni diplomatici palestinesi.
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
- Al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista"
- Medio Oriente: numeri e obiettivi del piano per l'occupazione di Gaza. Cosa sappiamo
- Medio Oriente: dove si trovano le basi Usa e cosa rischiano dopo l’attacco all’Iran
- Stretto Hormuz, perché è strategico e cosa succede se l’Iran lo chiude
- Come è stato colpito il programma nucleare iraniano: il punto
Alarabiya, ucciso in raid Abu Obeida, portavoce Hamas
Il portavoce delle Brigate Qassam - l'ala militare del gruppo Hamas - sarebbe stato ucciso in un raid aereo israeliano a Gaza. Lo riporta Alarabiya, citando fonti palestinesi. L'Idf nelle scorse ore ha confermato di aver effettuato un raid per colpire 'un esponente di rilievo' di Hamas senza pero' fornire l'identita' o confermare il successo dell'operazione.
Idf conferma, "premier Houthi ucciso in nostro attacco"
L'esercito israeliano ha confermato che il primo ministro del governo guidato dagli Houthi in Yemen è stato ucciso in un loro attacco avvenuto a Sana'a giovedì scorso. Lo riferisce il Times of Israel. Un'agenzia di stampa gestita dagli Houthi, sostenuti dall'Iran, aveva annunciato oggi la morte del premier dei ribelli, Ahmad Ghaleb al-Rahwi. L'Idf afferma che anche diversi ufficiali Houthi sono stati uccisi negli attacchi, insieme ad altri membri di alto livello della leadership politica del gruppo. "L'attacco è stato reso possibile cogliendo un'opportunità di intelligence e completando un rapido ciclo operativo", aggiunge l'Idf.
Madre ostaggio vuole citare in giudizio Netanyahu per "omicidio"
La madre di un ostaggio israeliano detenuto nella Striscia di Gaza da quasi 23 mesi ha minacciato il premier, Benyamin Netanyahu, di intentare una causa per "omicidio" se suo figlio non verrà rilasciato vivo. "Netanyahu, se il mio Matan torna in una bara (...), mi assicurerò personalmente che tu venga accusato di omicidio", ha dichiarato Einav Zangauker, figura di spicco dell'Hostage Families Forum di Tel Aviv, prima di una manifestazione che chiedeva il loro rilascio. Matan Zangauker è stato rapito il 7 ottobre 2023, insieme ad altre 200 persone, durante l'attacco senza precedenti del movimento islamista Hamas nel sud di Israele, che ha innescato la guerra a Gaza.
Vandalizzato a Lione memoriale della Shoah, "atto intollerabile"
Un memoriale dell'Olocausto nel centro di Lione è stato vandalizzato con una scritta 'Gaza libera' (Free Gaza). La denuncia è del sindaco, Grégory Doucet, che l'ha subito definito un "atto intollerabile". In base a una foto fornita dal Comune, la scritta è stata incisa usando un oggetto appuntito sul marmo nero di una targa che commemora il monumento. "Il degrado del Memoriale dell'Olocausto a Lione è un atto intollerabile. Lo condanno ed esprimo la mia piena solidarietà alle associazioni che si occupano del memoriale, ai sopravvissuti e ai loro discendenti", ha scritto Doucet in un messaggio. "I responsabili saranno ricercati e perseguiti. Lione rimane ferma di fronte all'odio, all'antisemitismo e al razzismo", ha proseguito il sindaco.
Gaza, a Genova in 40mila per spedizione derrate alimentari
Sono circa 40mila i partecipanti alla fiaccolata che ieri sera a Genova ha 'accompagnato' le derrate alimentari raccolte da Music for peace e dai portuali dei Calp in partenza per la Striscia di Gaza. "Siamo umani e dobbiamo restare umani, ora faremo una bellissima manifestazione e spingeremo il vento nelle vele delle barche che arriveranno fino a Gaza", ha detto Stefano Rebora, presidente di Music For Peace. Fiaccole, candele, torce degli smartphone, accendini: un fiume di luci ha camminato questa sera nelle strade di Genova per dire basta al massacro di civili a Gaza e per augurare "buon vento" alla missione Global Sumud Flotilla, che nelle prossime settimane vedrà decine di imbarcazioni tentare di rompere pacificamente il blocco navale di aiuti umanitari imposto da Israele davanti alla Striscia.
Brigate Qassam, "attaccati soldati israeliani a Gaza"
Le Brigate Qassam hanno riferito che i suoi combattenti hanno utilizzato colpi di mortaio per colpire un raduno di soldati israeliani e veicoli blindati che si stavano dirigendo verso la parte meridionale del quartiere Zeitoun di Gaza City. Lo riporta al Jazeera, aggiungendo che ieri l'ala armata di Hamas ha dichiarato che i suoi combattenti sono riusciti a "distruggere" un veicolo trasporto truppe blindato israeliano con un potente ordigno esplosivo nei pressi dell'Università di Gaza, situata nella stessa zona della città meridionale di Gaza.
Netanyahu: "Recuperato a Gaza corpo ostaggio ucciso Idan Shtivi"
Le Idf e lo Shin Bet hanno recuperato il corpo di Idan Shtivi durante un'operazione nella Striscia di Gaza. Lo reso noto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ieri, l'esercito aveva annunciato di aver recuperato i corpi dell'ostaggio ucciso Ilan Weiss e di un secondo ostaggio, che al momento non era stato identificato. Shtivi, ora confermato come il secondo ostaggio ucciso il cui corpo è stato recuperato nell'operazione, è stato ucciso al festival musicale Nova durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele.