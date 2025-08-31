Guerra Israele, esercito avanza a Gaza City: migliaia in fuga. LIVE

Un memoriale dell'Olocausto nel centro di Lione è stato vandalizzato con una scritta 'Gaza libera' (Free Gaza). La denuncia è del sindaco, Grégory Doucet, che l'ha subito definito un "atto intollerabile". In base a una foto fornita dal Comune, la scritta è stata incisa usando un oggetto appuntito sul marmo nero di una targa che commemora il monumento. "Il degrado del Memoriale dell'Olocausto a Lione è un atto intollerabile. Lo condanno ed esprimo la mia piena solidarietà alle associazioni che si occupano del memoriale, ai sopravvissuti e ai loro discendenti", ha scritto Doucet in un messaggio. "I responsabili saranno ricercati e perseguiti. Lione rimane ferma di fronte all'odio, all'antisemitismo e al razzismo", ha proseguito il sindaco.