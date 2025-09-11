Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meloni su foto di Charlie Kirk a testa in giù: "Non ci intimidiscono"

Politica

Così la premier italiana commenta un post pubblicato sui social da OSA ("Opposizione studentesca d'alternativa") che mostra un'immagine dell'attivista trumpiano Charlie Kirk rovesciata, con la testa in giù, e una scritta rossa sopra "-1", a indicare che è stato eliminato un altro avversario politico

ascolta articolo

"Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire". Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social, commentando un post dei movimenti studenteschi di Osa e Cambiare Rotta, con la foto a testa in giù di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso negli Usa, accompagnato dalla scritta '-1' e 'A buon intenditor poche parole Oggi è un giorno meno buio'. 

FOTOGALLERY

Ansa/Getty

1/14
Mondo

Charlie Kirk, è caccia al killer. Fbi pubblica foto del sospettato

Il 31enne è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco mentre teneva un comizio alla Utah Valley University, il 10 settembre. Era uno stretto alleato del presidente Trump. Aveva co-fondato Turning Point Usa, nel 2012, la più importante organizzazione giovanile conservatrice negli Usa, con un fatturato stellare e sedi in oltre 850 college. Gli investigatori hanno trovato un fucile, munizioni e alcune impronte sulla scena dell'attacco

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Meloni su foto di Kirk a testa in giù: "Non ci intimidiscono"

Politica

Così la premier italiana commenta un post pubblicato sui social da OSA ("Opposizione studentesca...

Mattarella in visita in Slovenia: "Siamo su un crinale come nel 1914"

Politica

Quanto avviene in Ucraina viene accentuato anche dalle "dichiarazioni minacciose del Cremlino ai...

AI, nasce l’Osservatorio sul diritto all’innovazione

Politica

A presentare il progetto è il segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi, Andrea...

Lega, è polemica su Roberto Vannacci. Salvini: "È un valore aggiunto"

Politica

L'ex generale è finito al centro del dibattito per il suo ruolo all'interno del Carroccio, di cui...

Crisi di governo in Francia, quanto può pesare sull'Italia?

Politica

La nuova crisi del governo francese alimenta i timori degli europeisti da diversi punti di vista,...

Politica: I più letti