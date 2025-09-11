Meloni su foto di Kirk a testa in giù: "Non ci intimidiscono"

Così la premier italiana commenta un post pubblicato sui social da OSA ("Opposizione studentesca d'alternativa") che mostra un'immagine dell'attivista trumpiano Charlie Kirk rovesciata, con la testa in giù, e una scritta rossa sopra "-1", a indicare che è stato eliminato un altro avversario politico
"Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire". Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social, commentando un post dei movimenti studenteschi di Osa e Cambiare Rotta, con la foto a testa in giù di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso negli Usa, accompagnato dalla scritta '-1' e 'A buon intenditor poche parole Oggi è un giorno meno buio'.
Ansa/Getty
Charlie Kirk, è caccia al killer. Fbi pubblica foto del sospettato
Il 31enne è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco mentre teneva un comizio alla Utah Valley University, il 10 settembre. Era uno stretto alleato del presidente Trump. Aveva co-fondato Turning Point Usa, nel 2012, la più importante organizzazione giovanile conservatrice negli Usa, con un fatturato stellare e sedi in oltre 850 college. Gli investigatori hanno trovato un fucile, munizioni e alcune impronte sulla scena dell'attacco