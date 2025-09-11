Meloni su foto di Kirk a testa in giù: "Non ci intimidiscono"

"Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire". Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social, commentando un post dei movimenti studenteschi di Osa e Cambiare Rotta, con la foto a testa in giù di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso negli Usa, accompagnato dalla scritta '-1' e 'A buon intenditor poche parole Oggi è un giorno meno buio'.