Caldaie, come funziona il Conto termico in caso di sostituzione

Attenzione particolare va prestata alle possibili novità del Conto termico, che potrebbe presto ricevere un aggiornamento: il decreto, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 5 agosto, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale perché “richiede un Decreto per poter entrare in Gazzetta Ufficiale ed essere considerato parte della normazione, quindi, in vigore” come ha precisato l’ANFIT (Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy). Il recente provvedimento normativo mira a rendere più agevole l'accesso al meccanismo, espandendo il gruppo di soggetti che ne possono beneficiare, aggiornando le tipologie di interventi ammissibili e i relativi costi, e tenendo in considerazione l'evoluzione tecnologica e le dinamiche dei prezzi di mercato. Tra le principali novità, è da segnalare l'ampliamento della platea dei beneficiari: gli enti del Terzo Settore sono ora equiparati alle amministrazioni pubbliche. Inoltre, il campo di applicazione degli interventi di efficientamento energetico, precedentemente limitato agli edifici della PA, è stato esteso anche alle strutture private non residenziali. Sono inoltre ammessi nuovi tipi di interventi, che si aggiungono a quelli già previsti, come l'installazione di collettori solari, l'isolamento termico o le pompe di calore. Tra questi figurano gli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

