Olimpiadi Milano Cortina 2026, il percorso della fiamma olimpica

La Torcia olimpica percorrerà 12mila chilometri in 63 giorni facendo tappa in 60 città, trasportata da tedofori e tedofore fin all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali, con la cerimonia del 6 febbraio 2026 di Milano. I Giochi si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo, città assegnatarie della manifestazione in forma congiunta. I protagonisti di questa staffetta sono atleti e atlete di discipline Olimpiche e Paralimpiche, campioni e campionesse di Giochi Olimpici sia estivi che invernali, ma anche volti noti dello spettacolo come la stilista Lavinia Biagiotti, Alessandro Cattelan, Boss Doms, Leonardo Fiaschi, il cantante Achille Lauro, l’attrice Alessandra Mastronardi, Melissa Satta e il regista Giuseppe Tornatore.

Chi porterà la Torcia Olimpica?

Ecco i nomi degli altri tedofori e tedofore che porteranno la Torcia Olimpica lungo lo stivale: Simone Barlaam (nuoto Paralimpico - oro, due argenti e un bronzo a Tokyo 2020 e tre ori e un argento a Parigi 2024), Stefania Belmondo (sci di fondo - 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi tra Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998 e Salt Lake City 2002); Lucilla Boari (tiro con l'arco, bronzo a Tokyo 2020); Luigi Busà (karate, oro a Tokyo 2020); Simone Buti (pallavolo, argento a Rio 2016); Deborah Compagnoni (sci alpino, oro ad Albertville 1992, oro a Lillehammer 1994, oro e argento a Nagano 1998); Stefania Constantini (curling, oro a Beijing 2022); Daila Dameno (sci alpino e tiro con l'arco Paralimpico, argento e bronzo a Torino 2006 e bronzo a Parigi 2024); Agnese Duranti (ginnastica ritmica, due bronzi a Tokyo 2020 e Parigi 2024); Fausto Eseosa Desalu (atletica, oro a Tokyo 2020); René De Silvestro (sci alpino Paralimpico, due bronzi a Beijing 2022); Filippo Ganna (ciclismo su strada e ciclismo su pista - oro a Tokyo 2020, argento e bronzo a Parigi 2024); Simone Giannelli (pallavolo, argento a Rio 2016); Isolde Kostner (sci alpino, 2 bronzi a Lillehammer 1994 e argento a Salt Lake City 2002); Mara Navarria (scherma, bronzo a Tokyo 2020 oro a Parigi 2024); Mauro Nespoli (tiro con l'arco, argento a Beijing 2008, oro a Londra 2012 e argento a Tokyo 2020); Jasmine Paolini (tennis, oro a Parigi 2024); Antonella Palmisano (atletica, oro a Tokyo 2020); Myriam Sylla (pallavolo, oro a Parigi 2024); Stefano Travisani (tiro con l'arco Paralimpico, argento a Tokyo 2020 e oro a Parigi 2024); Ivan Zaytsev (pallavolo, bronzo a Londra 2012 e argento a Rio 2016); Armin Zöggeler (slittino - 2 ori, un argento e 3 bronzi tra Lillehammer 1994 e Soci 2014).