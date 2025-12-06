F1, Gp Abu Dhabi: Max Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri

L'olandese precederà le McLaren di Norris (attuale leader della classifica piloti) e Piastri, entrambi piloti con cui si giocherà il titolo mondiale punto a punto nell'ultimo Gp stagionale. Quarta partirà la Mercedes di George Russell, finito davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all'Aston Martin di Fernando Alonso. A chiudere la top ten Bortoleto, Ocon, Hadjar, Tsunoda

L'ultimo atto della stagione di F1 sarà quello che decreterà ufficialmente il campione del mondo. E per farlo, sarà decisivo quanto succederà domani ad Abu Dhabi, dove a partire davanti a tutti sarà Max Verstappen che oggi ha conquistato in pista la pole position del Gp, ultima e decisiva prova del mondiale di Formula 1 2025. L'olandese precederà le McLaren di Norris (attuale leader della classifica mondiale) e Piastri, entrambi piloti con cui si giocherà il titolo punto a punto. Quarta partirà la Mercedes di George Russell, finito davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all'Aston Martin di Fernando Alonso. A chiudere la top ten Bortoleto, Ocon, Hadjar, Tsunoda. La Mercedes di Kimi Antonelli partirà in 14esima posizione. Altra delusione per la rossa di Lewis Hamilton, in griglia al via con il 16esimo tempo. Il Gp sarà in diretta domenica alle 14 su Sky e in streaming su NOW.

La 48esima pole di sempre per Verstappen

Il pilota olandese della Red Bull ha conquistato così la 48esima pole position in carriera, firmando un crono di 1'22"207, che gli ha consentito di piazzarsi davanti al leader del Mondiale Lando Norris (+0"201). Terza casella, come detto, per l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri (+0"230), che dovrà spingere sin da subito sull'acceleratore per provare ad infilare i due rivali. La Ferrari di Charles Leclerc continua a rimanere nell'ombra e partirà quinta alle spalle della Mercedes di George Russell. Buon sesto posto per Fernando Alonso (Aston Martin). Completano poi la top 10 dell'ultima qualifica dell'anno Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull).

I commenti dopo le prove

"Sono molto felice - ha detto Max Verstappen - l'unica cosa che possiamo controllare è questa e l'abbiamo fatta". Prodigo di complimenti Norris. "Congratulazioni a Max - ha detto l'inglese -. È dura, sono dispiaciuto di non essere in pole ma domani voglio provare a vincere".