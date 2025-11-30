Formula 1, Gp Qatar: vince Max Verstappen e riapre il Mondiale. VIDEO

Il pilota della Red Bull ha vinto il Gran Premio del Qatar e ha riaperto il Mondiale di Formula 1. A Losail, la McLaren di Oscar Piastri si è piazzata seconda. Poi la Williams di Carlos Sainz. Quarta l'altra McLaren del leader del Mondiale Lando Norris. Si deciderà tutto ad Abu Dhabi, tra una settimana. Dietro le due Ferrari: Leclerc ottavo, Hamilton 12esimo

Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull, ha vinto il Gran Premio del Qatar e ha riaperto il Mondiale di Formula 1. A Losail, la McLaren di Oscar Piastri si è piazzata seconda. Poi la Williams di Carlos Sainz. Quarta l'altra McLaren del leader del Mondiale Lando Norris, che ha sprecato un match point. Si deciderà tutto ad Abu Dhabi, tra una settimana. Dietro le due Ferrari: Charles Leclerc ottavo, Lewis Hamilton 12esimo.

"È stata una gara incredibile, abbiamo preso la decisione giusta col team, rientrando con la Safety Car. È stata una scelta intelligente. Sono felicissimo di aver vinto qui, rimaniamo in lotta fino alla fine, è incredibile", ha detto Verstappen al termine del Gp del Qatar. "È stata una sorpresa, è stata una gara forte in un weekend dove abbiamo faticato, è stata una vittoria davvero importantissima. Quando ho visto che le McLaren non sono rientrate, ho pensato fosse una scelta interessante, sapevo che comunque avevamo un certo vantaggio, ma dovevamo tenere le gomme in vita per 25 giri e l'usura è molto alta qui, ma per fortuna ci siamo riusciti. Adesso è tutto possibile, vedremo, non mi preoccupo troppo", ha aggiunto il pilota olandese della Red Bull.

Per Verstappen la vittoria in Qatar è la 70esima della sua carriera, la settima di quest’anno. Dietro di lui, come detto, si sono piazzati Piastri (partito in pole), Sainz e Norris. Quinta la Mercedes di Kimi Antonelli, sesta quella di George Russell. Settima la Aston Martin di Fernando Alonso, ottava la Ferrari di Charles Leclerc, nona la Racing Bulls di Liam Lawson, decima la Red Bull di Yuki Tsunoda. Fuori dalla top 10, al 12esimo posto, l’altro ferrarista Lewis Hamilton.

Verstappen riapre il Mondiale

A un Gran Premio dalla fine della stagione, quindi, il Mondiale di Formula 1 è riaperto. Grazie alla vittoria in Qatar, Verstappen ha superato Piastri ed è salito al secondo posto nella classifica piloti: ora è a soli 12 punti da Norris, leader del campionato. Piastri è terzo a -16 dal compagno di squadra Norris. Si deciderà tutto ad Abu Dhabi, nel weekend del 6 e 7 dicembre (tutto in diretta su Sky).

Norris: "È dura da digerire"

Verstappen, in Qatar, ha annullato il match point di Norris. "È dura da digerire, avevamo fiducia nelle decisioni del team: abbiamo preso noi l'azzardo che invece sarebbe toccato ai nostri avversari prendere", ha commentato Norris, deluso del suo quarto posto e della strategia sbagliata nella gara. "Non abbiamo fatto un buon lavoro oggi ma quest'anno lo abbiamo fatto in tante altre occasioni, vincendo il titolo costruttori con largo anticipo. È la vita. Dobbiamo riesaminare le cose e capire cosa si deve fare meglio, anche se in realtà io so benissimo cos'è successo. Diciamo che non può sempre andare bene", ha aggiunto il pilota inglese della McLaren.