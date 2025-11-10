F1, Elkann: "I piloti della Ferrari pensino a guidare e parlare meno"

"I meccanici hanno fatto il loro lavoro, gli ingegneri lo stesso con la macchina che è evidentemente migliorata. Il resto non è stato all'altezza". Lo ha detto il presidente del Cavallino il giorno dopo una nuova delusione in pista ovvero dopo il disastroso esito del Gp del Brasile, negativo per entrambe le Ferrari. E con Hamilton che ha parlato di una stagione "da incubo"

"In Formula 1 da una parte abbiamo i meccanici che hanno fatto il loro lavoro, tra pole e pit stop. Gli ingegneri lo stesso con la macchina che è evidentemente migliorata. Il resto non è stato all'altezza". Questo il duro commento di John Elkann il giorno dopo una nuova delusione in pista, dopo il disastroso esito del Gp del Brasile, negativo per entrambe le Ferrari. Elkann, in particolare, ha voluto far riferimento proprio a Leclerc ed Hamilton, con il pilota britannico che ieri ha parlato di una stagione da "incubo". "Si concentrino a guidare e a parlare meno. Abbiamo ancora qualche gara e non è impossibile arrivare al secondo posto", ha sottolineato ancora Elkann.

La vittoria nel mondiale Endurance

"Oggi abbiamo in Vasseur un team principal che è dedicato a fare in modo che la Ferrari possa performare al massimo. E' stato confermato, quello che è importante è che noi siamo felici come Ferrari della grande vittoria nel mondiale Endurance, che viene da un anno difficile e ottenuta perché si è lavorato in maniera coesa", ha aggiunto il presidente del Cavallino. E, sempre a proposito dellla vittoria del mondiale endurance, Elkann ha sottolineato infine come sia "stata un'emozione straordinaria vincere sia come costruttori che piloti. E una bellissima dimostrazione del fatto che, quando tutti sono insieme, si possono ottenere grandi cose".