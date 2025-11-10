F1, Elkann: "I piloti della Ferrari pensino a guidare e parlare meno"

"I meccanici hanno fatto il loro lavoro, gli ingegneri lo stesso con la macchina che è evidentemente migliorata. Il resto non è stato all'altezza". Lo ha detto il presidente del Cavallino il giorno dopo una nuova delusione in pista ovvero dopo il disastroso esito del Gp del Brasile, negativo per entrambe le Ferrari. E con Hamilton che ha parlato di una stagione "da incubo"
"In Formula 1 da una parte abbiamo i meccanici che hanno fatto il loro lavoro, tra pole e pit stop. Gli ingegneri lo stesso con la macchina che è evidentemente migliorata. Il resto non è stato all'altezza". Questo il duro commento di John Elkann il giorno dopo una nuova delusione in pista, dopo il disastroso esito del Gp del Brasile, negativo per entrambe le Ferrari. Elkann, in particolare, ha voluto far riferimento proprio a Leclerc ed Hamilton, con il pilota britannico che ieri ha parlato di una stagione da "incubo". "Si concentrino a guidare e a parlare meno. Abbiamo ancora qualche gara e non è impossibile arrivare al secondo posto", ha sottolineato ancora Elkann.
La vittoria nel mondiale Endurance
"Oggi abbiamo in Vasseur un team principal che è dedicato a fare in modo che la Ferrari possa performare al massimo. E' stato confermato, quello che è importante è che noi siamo felici come Ferrari della grande vittoria nel mondiale Endurance, che viene da un anno difficile e ottenuta perché si è lavorato in maniera coesa", ha aggiunto il presidente del Cavallino. E, sempre a proposito dellla vittoria del mondiale endurance, Elkann ha sottolineato infine come sia "stata un'emozione straordinaria vincere sia come costruttori che piloti. E una bellissima dimostrazione del fatto che, quando tutti sono insieme, si possono ottenere grandi cose".
Sprofondo rosso in Brasile
Come detto quella di ieri è stata un'ennesima domenica disastrosa per le Ferrari nel campionato di F1. La gara è stata piuttosto sfortunata ed è terminata quasi subito per Charles Leclerc, visto che la sua SF-25 alla ripartenza dalla Safety Car entrata poco dopo il via per l'incidente di Bortoletto è stata colpita sulla ruota anteriore sinistra dalla Mercedes dell'incolpevole Antonelli, a sua volta spinto verso l'esterno da Piastri. Il conseguente effetto-domino non ha lasciato al monegasco alternative se non quella di abbandonare la sua monoposto lungo la pista, senza possibilità di riportarla ai box. Fuori anche Lewis Hamilton che si è ritirato dopo metà gara dopo un paio di contatti nelle primissime fasi del Gran Premio e una penalità di cinque secondi.
"L'incubo" di Lewis Hamilton
"Un incubo". Così Lewis Hamilton ha definito la sua prima stagione in Ferrari, dopo il ritiro dal Gran Premio del Brasile, al 39esimo giro, quando si trovava in ultima posizione e dopo una serie di scontri in pista con altri piloti. Il sette volte campione del mondo non è ancora salito sul podio per la Ferrari in un GP. L'unico resta quello della vittoria nella gara sprint in Cina, a marzo. E nel mondiale piloti è attualmente sesto. "È un incubo, e lo vivo da un po'. Il passaggio tra il sogno di guidare per questa squadra fantastica e l'incubo dei risultati che abbiamo ottenuto, gli alti e bassi, è impegnativo", ha confessato a Sky Sport. Poi, in altre interviste, è stato meno duro. "Sarebbe sbagliato dire che non ci sono aspetti positivi", ha detto Hamilton. "Se si guarda alla prestazione di Charles in qualifica, si vede che la macchina ha un certo ritmo. Ma al momento dobbiamo solo lottare contro queste difficoltà".
