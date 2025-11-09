Formula 1, Gp Brasile: vince Lando Norris. Ritiro per le Ferrari

Il pilota della McLaren conquista il Gran Premio del Brasile. Seconda la Mercedes di Kimi Antonelli, poi la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Mercedes di George Russell, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri. Ritiro per le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Lando Norris ha vinto il Gran Premio del Brasile, quart'ultima gara del Mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren, leader della classifica piloti, ha monopolizzato il week-end di Interlagos: sabato ha vinto la Sprint Race, poi si è preso la pole position e infine oggi ha conquistato anche la gara. Secondo posto per la Mercedes di Kimi Antonelli, che ha preceduto sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen (partito dalla pit lane dopo aver apportato alcune modifiche alla sua macchina). Ritiro per le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

L'ordine d'arrivo in Brasile

Sul podio, quindi, sono saliti Lando Norris, Kimi Antonelli e Max Verstappen. Dietro di loro è arrivata la Mercedes di George Russell, poi la McLaren di Oscar Piastri. Sesta piazza per la Haas di Bearman, davanti alle Racing Bulls di Lawson e Hadjar. Nona la Sauber di Hulkenberg, che ha preceduto la Alpine di Gasly. In undicesima posizione troviamo Alexander Albon (Williams). Poi Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (Red Bull).

Fuori le due Ferrari

Si sono ritirate, invece, le due Ferrari. Avvio disastroso per le Rosse. Al semaforo verde Lewis Hamilton è stato speronato dalla Red Bull di Tsunoda ed è stato costretto a rientrare ai box per cambiare il muso danneggiato della sua macchina, compromettendo la sua corsa. Relegato nelle retrovie per tutta la gara, Hamilton si è poi ritirato nell'ultima parte del Gran Premio. È andata peggio, se possibile, a Charles Leclerc: il monegasco è stato costretto al ritiro dopo soli 6 giri. Nella fase di ripartenza dopo la safety car entrata a inizio gara per l'incidente della Sauber di Bortoletto, infatti, la Ferrari di Leclerc è stata centrata dalla Mercedes di Kimi Antonelli, fuori traiettoria perché colpita dalla McLaren di Oscar Piastri autore di una manovra al limite.

Le classifiche piloti e costruttori

Per quanto riguarda la classifica piloti, dopo il Gp del Brasile Lando Norris è in testa con 390 punti. Seguono Oscar Piastri con 366 punti e Max Verstappen con 341. Guardando alla classifica costruttori, al primo posto c’è la McLaren con 756 punti, poi la Mercedes a 398 e la Red Bull a 366. Quarta la Ferrari a 362 punti.