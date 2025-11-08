Gp Brasile: Norris vince la Sprint davanti ad Antonelli e Russel VIDEO

Il pilota McLaren consolida la propria leadership nella classifica piloti, mentre la Mercedes porta a casa punti preziosi in ottica secondo posto nel Mondiale Costruttori. Quarto posto per la Red Bull di Max Verstappen, che precede la Ferrari di Charles Leclerc, quinta. L'altra Rossa di Lewis Hamilton, invece, chiude settima alle spalle di Fernando Alonso (Aston Martin)
Lando Norris mette un altro mattoncino in ottica Mondiale: il pilota della McLaren, infatti, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1, tagliando il traguardo davanti ad Andrea Kimi Antonelli e a George Russell. Ha chiuso quarto Max Verstappen con la Red Bull, mentre per le Ferrari c'è il quinto posto di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton. La sprint è stata interrotta con bandiera rossa al giro 7, di 24, per un incidente a Oscar Piastri, che non ha potuto ripartire, così come Colapinto con l'Alpine.
Norris a + 9 su Piastri in classifica generale
Norris ha resistito fino al traguardo alla rimonta dell'italiano, guadagnando otto punti importanti nella corsa al titolo mondiale su Piastri e anche su Verstappen. A punti nella sprint sono andati anche Fernando Alonso, sesto con l'Aston Martin tra le due Rosse, e Pierre Gasly, ottavo sula Alpine. In classifica mondiale, Norris sale a +9 sul compagno di squadra australiano e tiene a distanza Verstappen, oggi non brillante con la Red Bull.