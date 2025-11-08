Gp Brasile: Norris vince la Sprint davanti ad Antonelli e Russel VIDEO

Lando Norris mette un altro mattoncino in ottica Mondiale: il pilota della McLaren, infatti, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1, tagliando il traguardo davanti ad Andrea Kimi Antonelli e a George Russell. Ha chiuso quarto Max Verstappen con la Red Bull, mentre per le Ferrari c'è il quinto posto di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton. La sprint è stata interrotta con bandiera rossa al giro 7, di 24, per un incidente a Oscar Piastri, che non ha potuto ripartire, così come Colapinto con l'Alpine.