Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, Gp Brasile: Norris vince la Sprint davanti ad Antonelli e Russel. HIGHLIGHTS

Sport

Il pilota McLaren consolida la propria leadership nella classifica piloti, mentre la Mercedes porta a casa punti preziosi in ottica secondo posto nel Mondiale Costruttori. Quarto posto per la Red Bull di Max Verstappen, che precede la Ferrari di Charles Leclerc, quinta. L'altra Rossa di Lewis Hamilton, invece, chiude settima alle spalle di Fernando Alonso (Aston Martin)

ascolta articolo

Lando Norris mette un altro mattoncino in ottica Mondiale: il pilota della McLaren, infatti, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1, tagliando il traguardo davanti ad Andrea Kimi Antonelli e a George Russell. Ha chiuso quarto Max Verstappen con la Red Bull, mentre per le Ferrari c'è il quinto posto di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton. La sprint è stata interrotta con bandiera rossa al giro 7, di 24, per un incidente a Oscar Piastri, che non ha potuto ripartire, così come Colapinto con l'Alpine. 

Norris a + 9 su Piastri in classifica generale

Norris ha resistito fino al traguardo alla rimonta dell'italiano, guadagnando otto punti importanti nella corsa al titolo mondiale su Piastri e anche su Verstappen. A punti nella sprint sono andati anche Fernando Alonso, sesto con l'Aston Martin tra le due Rosse, e Pierre Gasly, ottavo sula Alpine. In classifica mondiale, Norris sale a +9 sul compagno di squadra australiano e tiene a distanza Verstappen, oggi non brillante con la Red Bull.

Sport: Ultime notizie

Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Verona 0-0. Alle 18 Juventus-Torino

Sport

Prosegue oggi l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo il derby della Mole,...

Serie A

Gp Brasile: Norris vince la Sprint davanti ad Antonelli e Russel VIDEO

Sport

Il pilota McLaren consolida la propria leadership nella classifica piloti, mentre la Mercedes...

Serie A, Pisa batte Cremonese 1-0: decide un gol di Touré. HIGHLIGHTS

Sport

La prima sfida in campionato fra le due neopromosse ha aperto l'11^ giornata. All'Arena Garibaldi...

Idrissa Touré of Pisa SC celebrates after scoring his team's goal during the Italian Serie A football match between Pisa S.C. and U.S. Cremonese ,on November 7 ,2025 at the Arena Garibaldi-Romeo Anconetani Stadium in Pisa. (Photo by Andrea Martini/NurPhoto)

Gp Brasile, qualifiche Sprint: Norris in pole davanti Antonelli. VIDEO

Sport

Il pilota McLaren conquista la prima posizione nella sprint del Gran Premio del Brasile 2025. Il...

Nazionale, le scelte di Gattuso per Moldova e Norvegia: novità Caprile

Sport

Tornano a vestire la maglia azzurra Buongiorno e Ricci. Niente da fare per Chiesa. L'Italia...

Sport: I più letti