Ferrari 849 Testarossa, la supersportiva che rinnova il mito anni '80

L'ultima creazione del Cavallino rampante sostituisce in gamma la SF90 Stradale. Il cuore resta sempre lo stesso, ma è stato rivisto per superare nuovi limiti: si tratta di una ibrida plug-in dotata di tre motori elettrici che insieme al V8 biturbo erogano complessivamente 1050 cv. E le prestazioni sono quasi quelle di una Formula 1
A cura di Massimo Di Pietrantonio
- È stata una delle auto icona degli anni '80, la vettura che meglio rappresentava l’edonismo reaganiano dell’epoca e il sogno della generazione Yuppies. Quasi 40 anni dopo il mito ritorna... Ecco la 849 Testarossa, sostituisce in gamma la SF90 Stradale, ed è una filante supersportiva ibrida plug-in dotata di tre motori elettrici che insieme al V8 biturbo erogano complessivamente 1050 cv
- Il cuore resta sempre lo stesso, ma è un V8 che è stato rivisto per superare nuovi limiti, visto che i cavalli di potenza massima sono 830. E le prestazioni sono quasi quelle di una Formula 1: 330 chilometri orari la velocità massima, da 0 a 100 in poco più di 2 secondi, mentre raggiunge i 200 all’ora in 6,3 secondi
- Un trionfo della velocità sempre con il top della sicurezza perché la 849 Testarossa ha la trazione integrale intelligente e tutti i sistema di assistenza alla guida di ultima generazione
- E poi c’è la chicca FIVE, un sistema di stima in grado di creare un gemello digitale che replica in tempo reale il comportamento della vettura e riconosce lo stile di guida di chi si siede al volante
- Le linee sono quelle inconfondibili del Centro Stile Ferrari, che ha rivoluzionato l’impronta della SF90 Stradale, con un equilibrio tra forme scultoree ed elementi grafici che richiamano alle sport prototipo degli anni '70
- La 849 Testarossa arriverà nel secondo trimestre del 2026 e partirà da 460mila euro, che diventano 512mila nella versione Assetto Fiorano. Nel terzo trimestre arriverà invece l’elegante Spider che partirà da 500mila euro e anche in questo caso la versione Fiorano costerà 52.500 euro in più