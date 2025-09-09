Esplora tutte le offerte Sky
Ferrari 849 Testarossa, la supersportiva che rinnova il mito anni '80. FOTO

Auto fotogallery
7 foto

L'ultima creazione del Cavallino rampante sostituisce in gamma la SF90 Stradale. Il cuore resta sempre lo stesso, ma è stato rivisto per superare nuovi limiti: si tratta di una ibrida plug-in dotata di tre motori elettrici che insieme al V8 biturbo erogano complessivamente 1050 cv. E le prestazioni sono quasi quelle di una Formula 1

 

A cura di Massimo Di Pietrantonio

