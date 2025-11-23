F1, Gp di Las Vegas: vince Verstappen, sesta la Ferrari di Leclerc

La gara

Verstappen ha così conquistato il suo secondo successo in carriera a Las Vegas, il 69esimo totale in carriera. Per lui a referto anche il giro più veloce in pista: 1'33"365. Partito in seconda posizione, il quattro volte campione del mondo in carica ha avuto vita abbastanza facile su Norris e sull'altro britannico, George Russell. Come detto, l'australiano Oscar Piastri, su McLaren, ha chiuso al quarto posto. Norris, in parricolare, ha sbagliato la frenata alla prima curva dopo aver cercato di chiudere lo spazio allo stesso Verstappen, ma è comunque riuscito a finire secondo e ha aumentato il distacco in classifica dal suo compagno di squadra, che ora precede di 30 punti quando ne restano al massimo 58 da conquistare da qui a fine stagione. Anche Verstappen rimane ancora in corsa per il titolo ma con 42 lunghezze di distacco su Norris avrà bisogno di un miracolo, o quasi, per conquistare il titolo mondiale. Piastri, invece, è stato battuto dal suo compagno di scuderia per il settimo weekend consecutivo e arriva rincorrendo in questo sprint finale. L'italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ha conquistato il quinto posto dopo essere partito dalla 17 posizione e nonostante una penalità di cinque secondi per aver anticipato la partenza della gara, davanti al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e allo spagnolo Carlos Sainz (Williams). La top 10 viene completata poi dal francese Isack Hadjar (Racing Bulls), dal tedesco Nico Hulkenberg (Haas) e dal britannico Lewis Hamilton (Ferrari). Gli altri due piloti francesi, Esteban Ocon (Haas) e Pierre Gasly (Alpine), hanno chiuso rispettivamente all'11 e al 15 posto.

La classifica piloti

Dunque, quando mancano due gare alla fine del mondiale, questa è la situazione della classifica piloti per la corsa al titolo. In testa c'è Lando Norris (McLaren) con 408 punti, seguito da Oscar Piastri (McLaren) con 376 e da Max Verstappen (Red Bull) con 366.

Le parole di Verstappen: "Andata bene, ci vediamo in Qatar"

"Oggi è andata bene. Dopo le prove non sapevo bene come si sarebbero comportate le gomme. Ho cercato di trovare il mio ritmo, ho visto che era tutto a posto e sono andato via". Questo il commento di Max Verstappen al termine del Gp di Las Vegas. "Questa gara di solito per noi è difficile in termini di degrado gomme ma oggi abbiamo avuto tutto sotto controllo. Avevo passo, ho potuto spingere, dividendo la mia gara esattamente in due parti uguali. Mi sono sentito sempre a mio agio e ho potuto spingere per chiudere con un buon vantaggio senza consumare troppo le gomme". Poi un commento sulla classifica piloti. "Nel Mondiale sono un po' troppo indietro ma in Qatar tra una settimana darò il massimo e proverò a vincere entrambe le gare. Questa è stata una stagione di alti e bassi ma abbiamo imparato molto e queste lezioni saranno preziose per il futuro, in modo da potere lottare per il titolo fin dall'inizio. Ora godiamoci il momento e poi vediamo tra una settimana".