Olimpiadi Milano Cortina, attesa per accensione della fiamma olimpica

Olimpiadi Milano Cortina, oggi la cerimonia di accensione della fiamma olimpica a Olimpia
È tutto pronto nel villaggio di Olimpia per la cerimonia dell'accensione della Fiamma. La cerimonia si svolge al chiuso, a causa del maltempo. Viene ospitata nella cornice del Museo archeologico, senza la presenza del pubblico. La Fiamma arriverà a Roma il 4 dicembre. Il percorso si concluderà la sera del 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro
A Olimpia, in Grecia oggi si svolge la cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l’evento si svolge all'interno del Museo archeologico, senza la presenza del pubblico, visto lo spazio ridotto. Il tempio faceva parte del più famoso santuario del mondo antico dedicato a Zeus: il complesso comprendeva anche uno stadio, nel quale a partire dal 776 a.C. si svolgevano ogni quattro anni i più importanti fra i giochi panellenici.
I protagonisti
Protagonisti la Gran Sacerdotessa Mary Mina, il primo tedoforo Petros Ggaidatzis, le Sacerdotesse e i Kouroi, il soprano Christina Poulitsi e l'attore Yannis Stankoglou. In Grecia sono presenti, insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, la Vicepresidente vicaria Diana Bianchedi, anche chief strategy planning & legacy officer di MICO2026, la delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026, guidata dal Presidente Giovanni Malagò, e gli olimpionici Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler. Sono previste le partecipazioni del Presidente della Repubblica Greca, Konstantinos Tasoulas, della Presidente del CIO, Kirsty Coventry, del Presidente Onorario del Cio, Thomas Bach, del Presidente del Comitato Olimpico Ellenico, Isidoros Kouvelos, del Presidente dei COE, Spyros Kapralos, del Sindaco dell'Antica Olimpia, Aristides Panagiotopoulos, e molte altre autorità.
Il viaggio in terra ellenica
La cerimonia di Olimpia darà il via a una staffetta in territorio ellenico della durata di nove giorni, che attraverserà circa 2.200 km toccando sette regioni della Grecia, con 36 cerimonie di benvenuto previste lungo il percorso. Sono oltre 450 i tedofori che prenderanno parte a questa prima fase del Viaggio della Fiamma, in un itinerario che celebra il legame della Grecia con gli ideali olimpici. Il primo tedoforo, come anticipato, sarà il canottiere Petros Gaidatzis, bronzo a Parigi 2024. Il viaggio in terra ellenica si concluderà il 4 dicembre 2025 ad Atene, con la Cerimonia di Consegna allo Stadio Panatenaico, dove una delegazione del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 riceverà ufficialmente la Fiamma Olimpica per poi portarla in Italia il giorno stesso.
La Fiamma Olimpica arriverà a Roma il 4 dicembre
La Fiamma arriverà a Roma nel tardo pomeriggio del 4 dicembre da dove, due giorni dopo, prenderà il via un viaggio di 63 giorni, con 60 tappe lungo 12.000 km, attraversando 110 province e oltre 300 comuni. Il percorso si concluderà la sera del 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro. Quando si accenderanno i riflettori sulla quarta edizione olimpica di sempre ospitata nel nostro Paese, dopo Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006.