Olimpiadi Milano Cortina, attesa per accensione della fiamma olimpica

I protagonisti

Protagonisti la Gran Sacerdotessa Mary Mina, il primo tedoforo Petros Ggaidatzis, le Sacerdotesse e i Kouroi, il soprano Christina Poulitsi e l'attore Yannis Stankoglou. In Grecia sono presenti, insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, la Vicepresidente vicaria Diana Bianchedi, anche chief strategy planning & legacy officer di MICO2026, la delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026, guidata dal Presidente Giovanni Malagò, e gli olimpionici Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler. Sono previste le partecipazioni del Presidente della Repubblica Greca, Konstantinos Tasoulas, della Presidente del CIO, Kirsty Coventry, del Presidente Onorario del Cio, Thomas Bach, del Presidente del Comitato Olimpico Ellenico, Isidoros Kouvelos, del Presidente dei COE, Spyros Kapralos, del Sindaco dell'Antica Olimpia, Aristides Panagiotopoulos, e molte altre autorità.