Citroen ELO, concept modulare pensata per ogni esigenza

A due anni dal debutto di OLI, il marchio francese di Stellantis presenta un nuovo prototipo che guarda al futuro mostrando alcune soluzioni e stilemi che il brand riproporrà sui modelli in arrivo nei prossimi anni

Un laboratorio di design racchiuso in soli 4,10 metri. Questo rappresenta Citroen ELO, nuova concept car del Double Chevron che anticipa alcuni degli stilemi che ispireranno la filosofia stilistica del brand francese in futuro.

Nato su una piattaforma dedicata a vetture elettriche, questo prototipo è pensato per essere modulare e versatile, sfruttando ogni centimetro per offrire il massimo dell’abitabilità. In questo senso ELO ha forme da monovolume, gode di una vetratura quasi a 180° ed è caratterizzato da un design moderno e accattivante. Nella parte frontale la firma ottica riprende quella della nuova C5 Aircross, con i moduli suddivisi in due parti e al centro il logo del Double Chevron. Nella parte inferiore è presente invece una protezione in polipropilene espanso per attenuare eventuali urti di piccola entità, con questo materiale che viene riproposto anche sui passaruota creando una superficie orizzontale da utilizzare come ripiano durante le soste. Le ruote sono state spinte ai margini del pianale, con parafanghi pronunciati mentre le porte posteriori di forma arrotondata sono state spinte fino al tetto per massimizzare la luminosità. Approfondimento Citroen C5 Aircross, ecco la seconda generazione. FOTO

Inedita anche la scelta del posto di guida, centrale, per massimizzare i movimenti e gli spostamenti all’interno. Lo sterzo è stato spostato il più avanti possibile e ha un design monorazza su due livelli come quello introdotto sulla DS del 1955. Facile da impugnare, è dotato du due pulsanti come quelli di un joystick ed è stato realizzato con la stampa 3D su base tessile. Alle spalle del conducente una fila unica con tre posti e la possibilità di ospitare fino ad un totale di sei passeggeri, con le due sedute supplementari che sono nascoste sotto la seconda fila e si possono facilmente aprire. Approfondimento Gilles Vidal alla guida del design di 14 brand Stellantis: la carriera

Anche la strumentazione di bordo ha fatto un salto importante, con l’introduzione di un’evoluzione della “smartband” che aveva caratterizzato la concept OLI del 2022. Gli schermi piatti sono proiettati su un pannello trasparente dotato di una pellicola riflettente che crea un effetto singolare: le informazioni colorate sembrano fluttuare su tutto il parabrezza, permettendo di accedere alle informazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada

Citroen ELO è stata progettata per rispondere a tre stili di vita: rEst, Work, pLay. Qui si può lavorare grazie al confort della seduta di guida ma anche sfruttare le poltrone rimovibili per sedersi all’aperto, con addirittura due materassi pieghevoli in materiale gonfiabile frutto della collaborazione con Decathlon che ha firmato anche altri elementi utili per la vita di tutti giorni e il tempo libero. Il portellone posteriore è asimmetrico e ha due ante, come i furgoni commerciali ed è in parte vetrato per offrire ancora una volta luminosità a bordo. Una parte del tetto poi è apribile, per caricare oggetti più alti o semplicemente per ammirare il cielo quando ELO viene utilizzato in configurazione cuccetta. Approfondimento Milano Cortina 2026, 3.000 veicoli da Stellantis partner dei Giochi