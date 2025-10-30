Stellantis, nel trimestre ricavi +13%. Filosa: "Segnali incoraggianti"

L'azienda ha realizzato nel terzo trimestre 2025 ricavi netti pari a 37,2 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto al 2024, trainati soprattutto dalla crescita in Nord America, Europa allargata e Medio Oriente e Africa. L'ad Filosa: "Proseguiamo nel rafforzare questi progressi"
Stellantis ha realizzato nel terzo trimestre 2025 ricavi netti pari a 37,2 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto al 2024, trainati soprattutto dalla crescita in Nord America, Europa allargata e Medio Oriente e Africa, mentre il Sud America ha registrato un moderato calo. Le consegne consolidate ammontano a 1,3 milioni di unità, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente (152.000 unità in più), con la maggior parte dell'incremento da attribuirsi al miglioramento del 35% in Nord America. Le vendite globali sono aumentate del 4% grazie alla crescita di Medio Oriente e Africa, Nord America ed Europa allargata. Stellantis ha anche ribadito la propria guidance finanziaria per la seconda metà del 2025, che prevede un miglioramento dei ricavi netti, del margine operativo rettificato e del flusso di cassa industriale netto.
L'ad Filosa: "Progressi positivi e solida permormance"
"Mentre continuiamo a implementare importanti cambiamenti strategici per offrire ai nostri clienti una maggiore libertà di scelta, il terzo trimestre ha evidenziato progressi sequenziali positivi e una solida performance rispetto all'anno precedente, con il ritorno alla crescita dei ricavi. Si tratta di un risultato incoraggiante e proseguiamo nel rafforzare questi progressi", ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. "Stiamo inoltre intraprendendo azioni decisive per allineare le risorse, i programmi e i piani di Stellantis per sostenere una crescita redditizia a lungo termine, compreso il nostro annuncio recente sull'investimento di 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti" ha aggiunto Filosa.
