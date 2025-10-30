Stellantis, nel trimestre ricavi +13%. Filosa: "Segnali incoraggianti"

L'azienda ha realizzato nel terzo trimestre 2025 ricavi netti pari a 37,2 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto al 2024, trainati soprattutto dalla crescita in Nord America, Europa allargata e Medio Oriente e Africa. L'ad Filosa: "Proseguiamo nel rafforzare questi progressi"

Stellantis ha realizzato nel terzo trimestre 2025 ricavi netti pari a 37,2 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto al 2024, trainati soprattutto dalla crescita in Nord America, Europa allargata e Medio Oriente e Africa, mentre il Sud America ha registrato un moderato calo. Le consegne consolidate ammontano a 1,3 milioni di unità, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente (152.000 unità in più), con la maggior parte dell'incremento da attribuirsi al miglioramento del 35% in Nord America. Le vendite globali sono aumentate del 4% grazie alla crescita di Medio Oriente e Africa, Nord America ed Europa allargata. Stellantis ha anche ribadito la propria guidance finanziaria per la seconda metà del 2025, che prevede un miglioramento dei ricavi netti, del margine operativo rettificato e del flusso di cassa industriale netto.