Tesla, approvato stipendio a Musk di oltre mille miliardi

Mondo

Gli azionisti di Tesla hanno approvato un piano di pagamento di oltre 1000 miliardi di dollari a Elon Musk. La proposta ha ricevuto il voto favorevole di oltre il 75% degli azionisti e prevede la retribuzione dello stipendio a Musk nell’arco di dieci anni.

