Gli azionisti di Tesla hanno approvato un piano di pagamento di oltre 1000 miliardi di dollari a Elon Musk. La proposta ha ricevuto il voto favorevole di oltre il 75% degli azionisti e prevede la retribuzione dello stipendio a Musk nell’arco di dieci anni.
Prossimi video
Tesla, approvato stipendio a Musk di oltre mille miliardi
Mondo
Usa, Marina colpisce trafficanti nel pacifico 3 morti
Mondo
Trump: Kazakistan negli accordi di Abramo
Mondo
Omicidio del boss Giuseppe Incontrera: 3 arresti a Palermo
Mondo
Shein, governo francese chiede il blocco del sito
Mondo
Leone ad Abu Mazen: necessario la soluzione a due stati
Mondo
Nepal, si cercano 5 dispersi. Tornati reperibili i 5 comaschi
Mondo