Usa, migliaia di reclute militari tornano a casa per Natale

Negli Stati Uniti migliaia di nuove reclute dell’Esercito hanno fatto ritorno a casa per il Natale. I militari, in addestramento a Fort Benning in Georgia, sono transitati dall’aeroporto di Atlanta prima di raggiungere le famiglie, dopo settimane di formazione
