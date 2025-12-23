Ucraina, attacchi russi a infrastrutture energetiche a Kiev

In Ucraina nuovi attacchi russi hanno colpito Kiev e altre regioni a ridosso del Natale. Secondo il governo, i raid hanno preso di mira soprattutto infrastrutture energetiche, mentre il presidente Zelensky ha accusato Mosca di non essere realmente interessata ai negoziati di pace
