Ucraina, attacchi russi a infrastrutture energetiche a Kiev

Mondo

In Ucraina nuovi attacchi russi hanno colpito Kiev e altre regioni a ridosso del Natale. Secondo il governo, i raid hanno preso di mira soprattutto infrastrutture energetiche, mentre il presidente Zelensky ha accusato Mosca di non essere realmente interessata ai negoziati di pace

