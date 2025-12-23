Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione

Greta Thunberg è stata arrestata a Londra mentre partecipava a una manifestazione pro-Palestina. Secondo la polizia, il cartello mostrato dall’attivista sosteneva prigionieri collegati a Palestine Action, organizzazione messa al bando dalle autorità britanniche
