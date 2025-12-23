Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione

Mondo

Greta Thunberg è stata arrestata a Londra mentre partecipava a una manifestazione pro-Palestina. Secondo la polizia, il cartello mostrato dall’attivista sosteneva prigionieri collegati a Palestine Action, organizzazione messa al bando dalle autorità britanniche

Prossimi video

Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione

Mondo

Le notizie del 2025, gli eventi più importanti dell'anno

Mondo

Ucraina, attacchi russi a infrastrutture energetiche a Kiev

Mondo

Usa, migliaia di reclute militari tornano a casa per Natale

Mondo

Sudan, gli Stati Uniti esortano ad accettare piano di pace

Mondo

Messico, rilascio di acqua agli USA per evitare dazi del 5%

Mondo