Piano Difesa Ue, 6.800 miliardi in 10 anni. Le spese dell’Italia e gli obiettivi Nato

La Commissione Europea ha presentato il suo piano: è composto da quattro progetti d'importanza strategica, tra cui il cosiddetto muro anti-drone, nonché l'istituzione di coalizioni tra i Paesi, con una capitale a fare da guida. Ma quali sono le spese della Difesa in Italia? E quali gli orizzonti? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 16 ottobre

