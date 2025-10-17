Piano Difesa Ue, 6.800 miliardi in 10 anni. Le spese dell’Italia e gli obiettivi Nato
La Commissione Europea ha presentato il suo piano: è composto da quattro progetti d'importanza strategica, tra cui il cosiddetto muro anti-drone, nonché l'istituzione di coalizioni tra i Paesi, con una capitale a fare da guida. Ma quali sono le spese della Difesa in Italia? E quali gli orizzonti? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 16 ottobre
- La Commissione Ue ha presentato la roadmap sulla Difesa. "Investiremo, entro il 2035, circa 6.800 miliardi di euro, di cui il 50% per quella effettiva: un big bang nel finanziamento della Difesa”, ha detto il commissario Ue Kubilius. Il piano richiederà "tutte le fonti di finanziamento disponibili a livello nazionale e Ue", e la spesa "si baserà principalmente sui bilanci nazionali", per "centrare i target Nato". Ma a che punto è l'Italia? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 16 ottobre.
- In via previsionale, quest’anno in Italia è stato centrato l’obiettivo del 2% per le spese di Difesa, come richiesto dalla Nato. Questo trend poi salirà nel corso degli anni, sempre più, come mostra la grafica.
- In miliardi, la spesa in Difesa italiana, in un computo valido in ambito Nato, è stata di 33 miliardi per lo scorso anno e di 44 per questo in corso. In un anno quindi, sono stati stanziati 11 miliardi in più.
- Ma come siamo arrivati a un aumento così importante in un solo anno? La premier Meloni, lo aveva spiegato già a giugno: “Inserendo nel computo le voci che altro nazioni considerano in linea con i parametri Nato”, ad esempio attività della Guardia Costiera o dei Carabinieri.
- Sempre guardando all’Italia, si vede che, nelle categorie di spesa per la Difesa, primeggia quella per il personale, seguita da quella per l’equipaggiamento.
- Se si guarda invece alla Germania, si vede che i suoi aumenti per le spese di Difesa sono molto più consistenti di quelli italiani. Le previsioni per il 2026 parlano di 102,6 miliardi. Con quasi un raddoppio negli ultimi quattro anni.
- Berlino riesce ad aumentare così tanto le sue spese perché fa debito, fino al 76,5 del Pil nel 2028, secondo le stime disponibili.
- E gli investimenti di Berlino continuano a salire. Solo nell'ultima settimana, sono stati annunciati nuovi caccia Eurofighter per 7 miliardi, mezzi corazzati per 3,7 miliardi e 10 miliardi per i droni.