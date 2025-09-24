Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Droni, l'esperto: "Serve scudo, ma non low cost"

Tecnologia
©Getty

I recenti avvistamenti di droni in tutta Europa hanno causato la cancellazione di molte decine di voli - evidenzia il ceo di Impianti S.p.A Simone Lo Russo - e questo conferma l’urgenza di investire in un sistema efficace di monitoraggio e gestione di uno scudo che protegga lo spazio aereo nazionale

ascolta articolo

L’evoluzione tecnologica e la crescente diffusione dei sistemi aerei a pilotaggio remoto richiedano l'uso di strumenti avanzati e per questo oggi più che mai è necessario investire su uno scudo contro i droni ostili. Questa è la visione di Simone Lo Russo, CEO di Impianti S.p.A, società nel settore della difesa della mobilità aerea avanzata grazie anche anche al brand Drone4Italy dedicato al settore specifico.

Perché è importante non sotovalutare la minaccia

“I recenti avvistamenti di droni in tutta Europa, l’ultimo ieri in Danimarca e Norvegia, con la cancellazione di molte decine di voli, confermano l’urgenza di dotarci di un sistema efficace di monitoraggio e gestione, di uno scudo che ci protegga".  Simone Lo Russo sottolinea come l’evoluzione tecnologica e la crescente diffusione dei sistemi aerei a pilotaggio remoto richiedano strumenti di governance avanzati.

"Solo attraverso la realizzazione di sistemi radar che coprano progressivamente l’intero territorio nazionale sarà possibile garantire la sicurezza dello spazio aereo e distinguere rapidamente se ci troviamo di fronte a droni ostili o meno”. Il ceo sottolinea inoltre l'importanza di evitare soluzioni low cst perchè non produrrebbero i risultati necessari perchè "capacità di prevenire e contrastare eventuali minacce dipende dalla rapidità e dall’affidabilità con cui si è in grado di identificare e classificare i droni che volano nei cieli italiani". 

Leggi anche

Attacchi con droni, Rutte: difenderemo ogni centimetro

Tecnologia: Ultime notizie

Droni, l'esperto: "Serve scudo, ma non low cost"

Tecnologia

I recenti avvistamenti di droni in tutta Europa hanno causato la cancellazione di molte decine di...

Galaxy Z Fold 7, il pieghevole di Samsung si rinnova

Giovanni Mirenna

AI in aziende italiane, 67% la adotta. Solo 15% pronte a sfide futuro

Tecnologia

Un'indagine rivela che, nonostante l'alta percentuale di implementazione di soluzioni di...

Milano, Dreame apre il suo primo flagship store a CityLife

NOW

Dreame inaugura i suoi primi due flagship store in Italia, scegliendo il CityLife Shopping...

Huawei Watch GT 6 Pro: lo smartwatch elegante e resistente

NOW

Il nuovo HUAWEI Watch GT 6 Pro si propone come uno smartwatch premium che non punta a...

Tecnologia: I più letti